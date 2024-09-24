Sealy席伊麗頂級床墊「Haynes海恩斯」系列奢華上市！登上台北101舉辦高空睡眠派對

全球五星級飯店御用床墊品牌Sealy席伊麗，再度超越床墊工藝巔峰，推出全程於澳洲由傳承百年匠藝的床藝師傅們手工精細打造頂級奢華床墊系列—「Haynes海恩斯」。此系列以席伊麗創辦人丹尼爾．海恩斯（Daniel Haynes）命名，象徵極致奢華與百年工藝的結合，兼具當代設計美學和完美舒適效能，是床墊界的劃時代鉅作。為了迎接「Haynes海恩斯」這款奢華鉅作榮耀登場，Sealy席伊麗日前於台北101舉辦全球第一也是唯一一場高空奢眠派對，以美麗的高空落地窗景，映襯手工細膩的席伊麗「Haynes海恩斯」床墊，讓人置身世界最高點、躺在奢華舒適床墊，享受高空美景、體驗如實的雲端感受。

1881年，全球第一張Sealy席伊麗床墊在美國德州的席伊麗小鎮問世。1885年，席伊麗品牌創辦人Daniel Haynes丹尼爾．海恩斯發明了一項嶄新的優質床墊製造技術，讓床墊達到前所未有的舒適度。席伊麗百年來堅持優質選料、更不斷精進專利技術，以卓越的骨科矯形研究成果、獨步全球的鈦合金彈簧技術革新，為全球消費者帶來無與倫比的睡眠體驗。如今，席伊麗「Haynes海恩斯」床墊的誕生不僅承襲這一百多年來的傳統，更為睡眠品質帶來了前所未有的極致升華。

席伊麗「Haynes海恩斯」床墊的上市，將席伊麗的工藝與舒適提升至全新高度，更是「極致睡眠藝術」的象徵。每張席伊麗「Haynes海恩斯」床墊生產製程需要至少600小時，且僅能由手工製床工藝經驗超過20年的大師級職人製作，其中堪比獨門絕學的「貫穿式拉鈕工藝」，需要耗費整整一天時間，將床墊以專屬設計鈕扣、結合用於防彈衣的強韌材質—克維拉纖維（Kevlar）進行貫穿絎縫。這項工藝技巧必須要在床墊厚度超過37公分的情況下，精密處理以不碰觸內部彈簧結構，將整張豐富優質材料的舒適層及嚴密彈簧結構做絎縫結合。手工技藝經過千錘百鍊，確保每張床墊的質量都達到最頂級的標準。

席伊麗「Haynes海恩斯」床墊上方的每顆鈕扣繡有品牌設計H符號，不但致敬創辦人Daniel Haynes丹尼爾．海恩斯堅持優質選料的最高規格代表作，也意涵一針一線細節美學、千錘百鍊的手工技藝傳承及匠心訂製。而床墊下方可觸摸到的鈕扣，象徵著席伊麗對細節的追求，不僅延續百年傳統，更突破技術極限，打造出市場上獨一無二的高奢產品。

席伊麗「Haynes海恩斯」使用Sealy席伊麗床墊多項專利技術與最優質的材料，最令人驚豔的鈦合金「皇冠美姿感應彈簧Rest II Coil®」系統，來自1950年起與頂尖骨科醫師合作研發的持續技術革新，提供三段式的承托，最上層的「獨立伸縮表層」能感應身體細微曲線，提供貼身舒適的承托；中段的「SRx微調支撐核心」提供漸進式的適當支撐；最後是來自底層，能給予睡眠者穩固且強力的承托。

另一項領先業界的專利「Unicased XT®免翻面穩定承托系統」則提供完美的穩定性，能有效擴展床墊睡眠面積，更延長床墊使用壽命，無論睡在床的任何角落，都能感受到完整的承托與舒適感。

與此同時，席伊麗「Haynes海恩斯」更一展舒適床藝創舉，將其他品牌常用於主要支撐的袋裝獨立筒彈簧—以獨立筒作為彈簧主體的支撐功能，Sealy席伊麗卻將之視作「床墊舒適層」的一環，獨家打造「迷你袋裝獨立筒墊料層」，巧妙地豐富了床墊的睡感層次、提升舒緩壓力點效能。

每張席伊麗「Haynes海恩斯」床墊均精選高級的美麗諾羊毛和100%天然乳膠，帶來極佳的透氣性與溫柔包覆的貼合感。此外，席伊麗「Haynes海恩斯」床墊具有一比一孿生配對的薄墊舒適美學，由匠藝職人師傅精密思量裁縫，可自主拆換，一張床墊享受兩種不同豐富睡感層次。