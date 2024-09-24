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全新軒尼詩・詹姆士干邑 9月30日全台限定賣場獨家上架

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
軒尼詩・詹姆士干邑由全球知名工業設計大師Marc Newson，打造極簡雋永曲線瓶身。圖／酩悅軒尼詩提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
軒尼詩・詹姆士干邑由全球知名工業設計大師Marc Newson，打造極簡雋永曲線瓶身。圖／酩悅軒尼詩提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

知名干邑白蘭地領導品牌軒尼詩（Hennessy）即將在今年9月30日，於台灣市場推出軒尼詩・詹姆士（James Hennessy）干邑白蘭地（700毫升），向軒尼詩第二代家族傳人詹姆士・軒尼詩的無畏探索精神致敬。新酒款將於全台限定賣場獨家限量上架，建議零售價3000元，實際售價將以賣場現場售價為主。

軒尼詩・詹姆士干邑總結兩個半世紀以來交織的歷史、釀酒家族世代相傳技藝及文化，是軒尼詩第七代調合總藝師 Yann Fillioux 交棒前最新力作，並請到《TIME》雜誌全球 100 大影響力人物、全球知名工業設計大師、譽有「為世界製造曲線的人」的Marc Newson，打造柔和而簡約的圓潤曲線瓶身，瓶身中間更巧思設計橢圓形凹槽，為整體視覺更顯現代優雅。

在風味方面，軒尼詩・詹姆士干邑以一系列精緻且具結構感的優質生命之水（eaux-de-vie）調配而成，初聞時，便能感受到成熟桃子的果香與烘烤杏仁香氣，與微妙的香草氣息和煙燻辛香調性完美結合，展現出複雜而協調的芳香。入口時，以絲綢般的質地征服味蕾，杏桃的清新甜美與烤杏仁的焦香在口腔中緩緩散開，隨後感受悠長細膩的木質韻味。在其無懈可擊的平衡與持久感中，隱藏著出人意料的精緻風味和香氣。

軒尼詩・詹姆士品飲方式建議純飲，隨後可以加入大冰塊，慢慢品嚐酒液隨溫度變化而綻放的清透口感。第三種值得探索的品飲方式是放入雪克杯中進行10秒的搖晃，讓香氣充分釋放。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

軒尼詩・詹姆士干邑9月30日於全台限定賣場獨家限量上架。圖／酩悅軒尼詩提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
軒尼詩・詹姆士干邑9月30日於全台限定賣場獨家限量上架。圖／酩悅軒尼詩提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
軒尼詩・詹姆士干邑建議零售價3000元，實際售價將以賣場現場售價為主。圖／酩悅軒尼詩提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
軒尼詩・詹姆士干邑建議零售價3000元，實際售價將以賣場現場售價為主。圖／酩悅軒尼詩提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

售價 白蘭地 軒尼詩 酒精

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