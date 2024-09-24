拿坡里炸雞「買1桶送1斤」！CoCo珍珠鮮奶茶第2杯0元

教師節即將到來，為了感謝教師們的辛勞付出，「拿坡里炸雞專賣店」推出「炸雞買1桶送1斤」的限時方案。連鎖手搖飲「CoCo」則推出「大杯純茶2杯39元」優惠，另外還有1日限定的「珍珠鮮奶茶第2杯0元」，現省70元。

迎接教師節來臨，「拿坡里炸雞專賣店」，自9月25日至10月6日期間，推出限時優惠方案，凡購買「6隻酷樂雞腿桶」，就送1台斤「滋汁雞塊桶」，原價660元，優惠價390元，現省270元。拿坡里指出，「酷樂雞腿桶」 採用現炸棒腿，外皮酥脆微辣，肉質鮮嫩；「滋汁雞塊桶」則是將鮮嫩雞肉裹上香脆外皮後炸至金黃。三商i美食卡會員，使用3點會員點數，即可領取優惠券，憑優惠券可再享380元優惠價。

同樣針對教師節優惠，連鎖手搖飲「CoCo」自9月27日至9月28日期間，推出「大杯純茶2杯39元」優惠，包括紅茶、綠茶、青茶均可適用。另外針對9月25日好友日，則可享「珍珠鮮奶茶(L)第2杯0元」，現省70元。另外10月1日「國際老人日」當天，「21歲輕烏龍」原價35元，特價20元；「21歲輕檸烏龍」原價55元，優惠價35元。