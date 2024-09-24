高鐵國旅聯票「指定車次」專案 出發前4天車票最低7折

為迎接舒適的秋遊季節，台灣高鐵「國旅聯票」祭出「指定車次 驚喜優惠」專案，即日起至12月底，乘客在乘車日前4天至乘車日當天，透過國旅聯票合作平台訂購，即可享標準車廂指定車次車票7折優惠；另也推出「飯店有禮 時時有驚喜」優惠專案，10至12月訂房享加購高鐵票平日75折、假日8折優惠。

高鐵國旅聯票提供出發日前最低優惠，即日起至12月底，民眾可透過國旅聯票指定合作平台訂購「指定車次 驚喜優惠」專案，凡4日內出發的高鐵車票，自由搭配景點門票、特色美食及交通接駁等眾多商品，即可享「標準車廂離峰指定車次」車票7折優惠（疏運期除外）。

而「飯店有禮 時時有驚喜」專案，結合北中南逾10家全新合作的飯店，民眾預訂10月1日至12月31日飯店住宿，可享加購高鐵票平日（周一至周四）75折、假日（周五至周日）8折優惠，疏運期間維持85折，各合作飯店還另有加碼升等、孩童免費入住或送好禮等好康。

例如，旅客入住天閣酒店台北信義天威套房，含早餐為3500元起，享一位7歲以下孩童免費入住，再加贈天閣專屬茶葉禮盒；另以福容徠旅高雄店為例，入住輕旅客房一大床含早餐3599元起，加贈2份招牌棒棒雪球盒，再享平日加碼升等閱旅客房。

此外，飯店聯票的「台南400．古都美食巡禮」專案，也精選台南18家飯店，旅客訂購合作飯店加購高鐵車票，即享平日（周一至周四）78折、假日（周五至周日、高鐵疏運期）85折優惠，還有景點門票、下午茶點心、餐飲抵用券或經典伴手禮。

專案期間旅客自費參加美食導覽行程，可獲贈歡迎禮「平安鈴吊飾」，完成美食拍照打卡任務，再贈高鐵限量雙面提袋。

以台南老爺行旅為例，入住風格客房含早餐每晚4900元起，除贈台南知名阿裕自製伴手禮外，還可免排隊禮遇享用阿裕牛肉鍋「儼選神級雙人套餐」乙客；另以全台唯一擁有「遊艇碼頭」的福爾摩沙遊艇酒店為例，入住湖景雙人房含早餐每晚5000元起，加贈美食兌換券乙組，可享國宴指定台灣國寶級飲品大杯珍奶與同記安平豆花。