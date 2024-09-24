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麗寶樂園馬拉灣10月21日季節性休園前 推優惠票價

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
馬拉灣水樂園區10月21日起季節性休園，休園前推出會員買一送一的門票優惠。圖／麗寶樂園渡假區提供
馬拉灣水樂園區10月21日起季節性休園，休園前推出會員買一送一的門票優惠。圖／麗寶樂園渡假區提供

麗寶水樂園馬拉灣將在10月21日起季節性休園，休園前推出會員買一送一的門票優惠，即日起至10月18日加入麗寶樂園渡假區Ocard會員，就可獲得雙園擇一、現場優惠價買一送一禮物券一張，限平日使用，折扣後每人不用500元。

為迎接10月31日萬聖節將到，麗寶樂園也推出優惠，遊客有變裝或搞怪扮裝進入探索世界，即可購買下殺近5折的1399元萬聖裝扮雙人套票，原價2600元 ，或1199元親子套票，原價2300元。

麗寶樂園渡假區表示，馬拉灣為季節限定的樂園，今年度將在10月21日起季節性休園到明年5月，除了9月25日(周三)、10月2日、10月9日、10月16日休園保養外，其餘時間讓遊客暢玩馬拉灣各項刺激設施。

下月是萬聖節，麗寶樂樂將推出裝扮搞怪遊樂園門票下殺近5折優惠。圖／麗寶樂園渡假區提供
下月是萬聖節，麗寶樂樂將推出裝扮搞怪遊樂園門票下殺近5折優惠。圖／麗寶樂園渡假區提供

親子 麗寶樂園

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