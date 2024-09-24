麗寶樂園馬拉灣10月21日季節性休園前 推優惠票價

麗寶水樂園馬拉灣將在10月21日起季節性休園，休園前推出會員買一送一的門票優惠，即日起至10月18日加入麗寶樂園渡假區Ocard會員，就可獲得雙園擇一、現場優惠價買一送一禮物券一張，限平日使用，折扣後每人不用500元。

為迎接10月31日萬聖節將到，麗寶樂園也推出優惠，遊客有變裝或搞怪扮裝進入探索世界，即可購買下殺近5折的1399元萬聖裝扮雙人套票，原價2600元 ，或1199元親子套票，原價2300元。