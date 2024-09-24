醫美品牌打造逆齡奇肌！專為亞洲肌膚研發 24K黃金美膚儀

隨著醫美技術的迅速發展，以保濕精華神奇小藍瓶締造超高人氣的專業醫美品牌DR.CINK，觀察到保養液單純用手塗抹不僅吸收效果緩慢，也容易消耗過快，進而創新開發了居家微醫美儀器的研究行列。

以居家護理肌膚為出發點，全新推出「EMS微電流美容雕塑儀」，考慮到對於敏感肌膚也能放心使用，採用24K金鍍層，溫和不刺激，適合各種膚質使用。可幫助保養精華深層導入肌底，同時達到煥活緊膚的效果。

/ 圖有你共創提供

DR.CINK 美容儀的核心科技—— EMS微電流煥活技術，依靠太陽能面板提供能量，通過溫和的微電流按摩，促進臉部肌膚恢復彈性，讓輪廓線條更加明顯。日常保養中搭配使用端點按摩頭，可將成分護膚精華深層導入肌底改善由年齡或壓力引起的鬆弛和乾燥現象，使肌膚達到更理想的吸收效果。

這款美容儀的獨家翼尾設計，針對下顎與頸部的線條進行精準塑形，強化臉部立體感，實現全方位的提拉效果，讓臉部輪廓更加緊緻立體。

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DR.CINK 24K金EMS微電流美容雕塑儀，無論是在早晨喚醒肌膚活力，還是夜間搭配護膚品進行深層修護，將成為日常保養的絕佳夥伴。

目前產品由「有你共創-有.設計」團隊引進，於9/24(二) 在嘖嘖平台進行預購。欲了解更多商品資訊，請見嘖嘖頁面與粉絲專頁查詢。

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