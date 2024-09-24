遊戲室有20種遊具！桃園親子餐廳「芙蘊小食料理」開幕
桃園的爸爸媽媽又有帶著小孩用餐的新去處了！全新親子友善餐廳「FUWA芙蘊小食料理」近日已經正式開幕，店內提供有多款適合親子的餐點之外，也標綁使用可以畫畫的100%食用級矽膠餐墊、日本MEROWARE兒童餐具，還打造遊戲專區，提供20多款遊具，為全家帶來輕鬆的用餐空間。
「FUWA芙蘊小食料理」主打親子友善餐廳，店址距離高鐵桃園站約15分鐘。店內餐點採主餐搭配日式小砵的套餐組合，主打的「4.5和牛漢堡肉套餐」，使用A4、A5和牛混搭製成牛肉堡，每份重達160g以上，同步提供時令小缽四選、揚出鹽滷豆腐與特色小品，每日限量供應，售價598元。「熟成後咖哩套餐」選用18種辛香料為基底，搭配蔬菜、牛腱肉燉煮48小時而成，每套385元。另外還有「醋鹽醬燒豚套餐」、「FUWA FUWA童趣套餐」等不同選擇。其中「FUWA FUWA童趣套餐」使用新鮮草蝦裹上彩色脆片增添小孩興趣，還有小巧的FUWA芝丸、鰹魚昆布香鬆，同時提供日式烤海苔，讓孩子體驗海苔包飯的樂趣，每份298元。
針對孩童，店內在上餐前提供法國品牌Super Petit的100%食用級矽膠餐墊，搭配色筆，讓孩子可以輕鬆在餐墊作畫。兒童餐具、水杯皆採用日本兒童餐具品牌MEROWARE，幫助學齡前的幼童學習自主用餐，莫蘭迪色的餐具配色也能培養孩童的生活美學素養。同時店內還規劃親子友善遊戲區，提供20餘款遊具，讓小朋友可以開心遊戲，也讓家長可以適時放鬆。
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