瞄準高階玩家！HTC推全新XR頭戴裝置VIVE Focus Vision
瞄準高階遊戲玩家與企業用戶，HTC宣布推出全新「VIVE Focus Vision」XR一體機，具備多項升級功能，不僅在獨立運行時強化了沉浸式體驗，還充分發揮PC VR的無限潛力，滿足次世代娛樂、社交、學習與訓練應用的全方位需求，無論是在遊戲、教育或職場協作中，使用者都能享受更沉浸、互動且高效的體驗。此產品同時適用於大型場域走動式擬真體驗、工業訓練及混合實境等應用，帶來全面升級的使用體驗。
VIVE Focus Vision提升了視覺效果與佩戴舒適度，並大幅優化操作效率，特別針對多用戶頻繁更換的使用場景，進一步增強了穿戴的便捷性。VIVE Focus Vision透過DisplayPort模式，可將頭戴裝置直接連接PC的顯示卡，玩家即能享受開發者所設計的最高品質內容。對於擁有SteamVR遊戲的PC VR玩家，以及追求頂級沉浸式體驗的企業用戶來說，尤其有吸引力。
VIVE Focus Vision 2顆16MP前置全彩高解析透視攝像鏡頭，實現了立體透視功能，讓使用者在佩戴裝置時，呈現真實環境中的生動視野與精準的深度感知，進一步提升MR混合實境的真實感，並配備紅外線感應器，進一步優化了低光環境下的手部追蹤效果。而內建的眼球追蹤的自動瞳距調整功能，透過自動調整鏡片，讓使用者可輕鬆與朋友、家人及同事共享頭戴裝置。
VIVE Focus Vision建議售價34,900元，即日起於HTC VIVE網路商店、指定電商通路，以及授權經銷商通路門市開放消費者預購。10月17日前預購的消費者，可免費獲得大禮包：包含VIVE影音串流套件、3款熱門精選一體機遊戲，以及強檔遊戲包3選1。
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