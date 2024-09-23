連3天「日式糰子買2送1」！京町山本屋快閃松菸誠品

隨著秋天到來，位於台北榕錦時光生活園區的「京町山本屋」，以「吃當季」為概念，推出一系列具有時令感的家庭料理。同時京町山本屋也預計將於10月1日起，快閃誠品生活松菸，並且限時推出「糰子買2送1」的限時優惠。

京町山本屋秋季的菜單中，「筑前煮 素食定食（附山藥泥）」乃是從日本常見的家庭菜餚出發，選用竹筍、紅蘿蔔、牛蒡、蓮藕、小芋頭等根莖類食材，並加入黑木耳、黑蒟蒻，還有甜豆、豆皮等多種食材以獨家高湯烹煮，再以柚子皮增添清新風味，套餐並搭配山藥泥、水果生菜沙拉、漬物、日式小菜，每套380元。

「博多明太子麵（附生菜沙拉）」透過和洋融合的方式，將義大利麵以昆布高湯烹煮，並加上明太子、鴻喜菇、海苔絲等食材，帶來鹹香又輕盈的滋味，每份380元。「山藥泥抹茶豆皮冷麵」選用北海道山藥泥配上紫高麗菜苗、秋葵、焙茶煮豆皮、海苔絲等食材搭配抹茶麵，並以柚子昆布汁調味，每份320元。另外還有「焙茶溏心蛋」、「納豆」、「山藥泥」等小砵料理，以及「黃豆粉醬油糰子」、「舒芙蕾布丁燒」等甜點同步登場。

多次舉行日本文化體驗活動的京町山本屋，也將在10月舉辦一系列忍者主題活動。10月20日將舉辦「兵糧丸手作課程」，讓參與民眾可以製作出現代版的忍者乾糧。10月27日則有「忍者主題活動日」，可參與忍者老師楊慶龍的講座及互動體驗，還有忍者主題午餐、手裏剣九宮格大賽及吹箭。10月20日至10月30日配合萬聖節推出「忍者主題變裝活動」，凡符合主題變裝者來店消費，即贈送精美禮物一份。