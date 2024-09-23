裕隆城開幕周年 累積來客千萬、業績破50億元

集結美食、購物、娛樂、文青品牌的裕隆城，滿足全齡化購物，今年9月迎來成立1周年慶，將以適合闔家參與的紙風車劇團、兒童電影院、汽車音樂會等活動，和全館多元品牌熱烈折扣，歡慶滿周年，持續為全民打造豐富的食衣住行育樂生活體驗。

新北裕隆城開幕一年，人流已超過千萬人次，業績突破50億元，也更新全新主視覺，繽紛色塊堆疊花朵、圓形，象徵花好月圓，及碰撞出一起同樂的節慶氛圍。

裕隆表示，位在一樓中廣場的人氣明星也換上誠品生活新店與藝術家陳普聯手打造的「好奇咖咪CA ME」，並推出獨家限量好物，27日周年慶開檔首3日誠品會員於單筆滿888元即能獲得「好奇咖咪CA ME造型手機掛繩」、單筆滿1288元則可兌換「好奇咖咪CA ME保溫提袋」，讓好奇咖咪CA ME陪你度日。

裕隆表示，裕隆城已成為新店核心商圈，激發大新店地區，文山、木柵、中永和等人口稠密區域的消費潛力，加上亞洲最大誠品、新店首間IMAX威秀電影院進駐，尤其吸引親子客前往。

裕隆表示，周年慶活動特別邀請用表演藝術陪伴孩子31年的紙風車劇團演出「深海魚劇場」，10月6日藝術卡車將開進品牌路廣場，展演童趣戲劇和趣味互動，相信孩子都能在現場感受創意與美學。

除了戶外劇場，裕隆城與富邦文教基金會合作「十月親子電影院」，也將連續三周周六於裕隆城威秀影城播放適合闔家觀賞的質感好片，讓裕隆城成為親子歡度充實假日及休憩的好去處。