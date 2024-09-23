「淚之女王」金智媛美圖釋出！正式出任寶格麗品牌大使

源自羅馬的義大利精品品牌寶格麗（BVLGARI）宣布，因韓劇《淚之女王》而受到全球喜愛的韓國女星金智媛，成為寶格麗最新珠寶腕表與香水的韓國品牌大使。寶格麗表示金智媛多彩豐富的魅力、獨特風格和正面積極的個性完美體現了品牌的理想繆斯。

「我很榮幸加入寶格麗這個多年來深受全球喜愛的品牌，很開心能與寶格麗一起踏上全新的旅程，穿越過去、現在與未來。」金智媛在《我的出走日記》及《都市男女的愛情法》等作品中，以多樣化的角色展現獨特的魅力。