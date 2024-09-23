米蘭春夏25時裝周／裴斗娜現身FERRAGAMO 芭蕾風好優雅

米蘭時裝周期間，FERRAGAMO發表由創意總監Maximilian Davis打造的2025春夏系列男女裝，深入Salvatore Ferragamo與芭蕾舞的歷史，捕捉他與舞蹈家兼人類學家Katherine Dunham之間的交流，並回顧了品牌在1980年代為傳奇舞蹈明星紐瑞耶夫（Rudolf Nureyev）穿著訂製芭蕾舞鞋的過往。女星裴斗娜等眾多品牌好友都現身看秀。

透過視覺語言與服裝，Maximilian Davis融合了不同年代的芭蕾舞精神：訓練服的靈感來自於分層、扭曲和緊繫的第二層羊絨棉，而氣球般的剪裁則展現了動作的流動感：歌劇外套和降落傘連衣裙採用絲綢尼龍、麂皮和烏干紗等物料製成。Nureyev 八十年代的服飾充滿了隨性、寬鬆剪裁和功能運動服裝；而 Dunham 的中世紀魅力則通過亮片刺繡呈現，並透過樹脂處理變得更具現代氣息。

帶有磨邊、石洗牛仔布、有機形狀的服裝和橡膠莫卡辛鞋讓人想起Davis一貫的加勒比海活力。品牌核心的皮革手工藝，透過錯綜複雜的Gancini圖騰，以及可持續的石洗牛仔緹花穿孔包款上的字母標誌，將經典的標誌發揚光大。