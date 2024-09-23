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米蘭春夏25時裝周／趙露思、SKZ鉉辰 輕鬆同賞VERSACE

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
VERSACE 2025春夏系列男女裝，以愉悅為靈感來源。圖／Versace提供
VERSACE 2025春夏系列男女裝，以愉悅為靈感來源。圖／Versace提供

VERSACE於米蘭當地時間9月20日，於歷史悠久的斯福爾扎城堡的庭院發表了全新的2025春夏系列男女裝，以愉悅為靈感來源，重新詮釋了「極繁主義」的美學理念，展現愉悅隨心、不拘隨性的個性化穿著風格。包括品牌大使、南韓當紅天團Stray Kids成員黃鉉辰（Hyunjin）、女星趙露思、蔡徐坤等人都出席看秀。

Versace標誌性五種印花圖案以自由拼貼的方式出現：Medusa浮雕印花輔以金色點綴這系列的棕色主色調，虞美人花卉印花、巴洛克印花，以及Donatella Versace所鍾愛的野玫瑰在淺粉、粉藍和棕色的陰影中碰撞、互相交織，營造出迷彩的效果，浪漫的波浪印花以柔美的鋸齒形曲線帶來視覺上的跳躍。

Versace採用多樣工藝呈現這些豐富的印花圖案，花卉與波浪圖案印於金屬網格面料上，在浮雕緹花面料上展現出一種近乎三維的立體感，印花皮革、透明面料、與男士襯衫上的鏤空虞美人花卉圖案則營造出視覺錯位效果，花卉印花包款比照晚裝鑲嵌玻璃珠裝飾，富有未來感的網眼緊身胸衣則是由Atelier Versace高級訂製工坊採用先進的3D列印技術，根據人體輪廓塑造出無縫、零廢料的服裝。

適合不同場合的各種襯衫是本系列作重要的單品，女裝以帶有運動感的A字型輪廓為主，多款自然貼合身體曲線的禮服和長裙出自Atelier Versace高級訂製系列。經典單品非傳統的搭配方式傳遞出不經意的瀟灑態度。

主打的Kleio包裝飾拼接皮革、野玫瑰刺繡款和全珠片花卉圖案；首次亮相Versace Tag包，以柔軟皮質或印花帆布製成的Hobo包和保齡球包融入愉悅的氛圍感，Versace水晶香水瓶變成包款鎖釦、綁帶鞋和穆勒鞋的鞋跟的裝飾品，高跟鞋和穆勒鞋上的金屬酒杯柄澤裝飾Medusa圖案。繁複的裝飾風格貫貫徹了Versace的迷人特色。

品牌大使蔡徐坤出席米蘭VERSACE 2025春夏系列大秀。圖／Versace提供
品牌大使蔡徐坤出席米蘭VERSACE 2025春夏系列大秀。圖／Versace提供
浪漫的波浪印花以柔美的鋸齒形曲線打破了花卉圖案的連綿，帶來視覺上的跳躍。圖／Versace提供
浪漫的波浪印花以柔美的鋸齒形曲線打破了花卉圖案的連綿，帶來視覺上的跳躍。圖／Versace提供
男士長褲和西裝外套的剪裁不拘一格。圖／Versace提供
男士長褲和西裝外套的剪裁不拘一格。圖／Versace提供
品牌大使鉉辰出席米蘭VERSACE 2025春夏系列大秀。圖／Versace提供
品牌大使鉉辰出席米蘭VERSACE 2025春夏系列大秀。圖／Versace提供
隨著裙擺輕搖，點綴其上的花卉圖案更顯靈動。圖／Versace提供
隨著裙擺輕搖，點綴其上的花卉圖案更顯靈動。圖／Versace提供
圖案以棕色為底，賦予巴洛克圖案以新的解讀。圖／Versace提供
圖案以棕色為底，賦予巴洛克圖案以新的解讀。圖／Versace提供
品牌大使趙露思出席米蘭VERSACE 2025春夏系列大秀。圖／Versace提供
品牌大使趙露思出席米蘭VERSACE 2025春夏系列大秀。圖／Versace提供
Atelier Versace高級訂制系列的禮服和長裙，能夠自然貼合身體曲線。圖／Versace提供
Atelier Versace高級訂制系列的禮服和長裙，能夠自然貼合身體曲線。圖／Versace提供

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