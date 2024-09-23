米蘭春夏25時裝周／趙露思、SKZ鉉辰 輕鬆同賞VERSACE

VERSACE於米蘭當地時間9月20日，於歷史悠久的斯福爾扎城堡的庭院發表了全新的2025春夏系列男女裝，以愉悅為靈感來源，重新詮釋了「極繁主義」的美學理念，展現愉悅隨心、不拘隨性的個性化穿著風格。包括品牌大使、南韓當紅天團Stray Kids成員黃鉉辰（Hyunjin）、女星趙露思、蔡徐坤等人都出席看秀。

Versace標誌性五種印花圖案以自由拼貼的方式出現：Medusa浮雕印花輔以金色點綴這系列的棕色主色調，虞美人花卉印花、巴洛克印花，以及Donatella Versace所鍾愛的野玫瑰在淺粉、粉藍和棕色的陰影中碰撞、互相交織，營造出迷彩的效果，浪漫的波浪印花以柔美的鋸齒形曲線帶來視覺上的跳躍。

Versace採用多樣工藝呈現這些豐富的印花圖案，花卉與波浪圖案印於金屬網格面料上，在浮雕緹花面料上展現出一種近乎三維的立體感，印花皮革、透明面料、與男士襯衫上的鏤空虞美人花卉圖案則營造出視覺錯位效果，花卉印花包款比照晚裝鑲嵌玻璃珠裝飾，富有未來感的網眼緊身胸衣則是由Atelier Versace高級訂製工坊採用先進的3D列印技術，根據人體輪廓塑造出無縫、零廢料的服裝。

適合不同場合的各種襯衫是本系列作重要的單品，女裝以帶有運動感的A字型輪廓為主，多款自然貼合身體曲線的禮服和長裙出自Atelier Versace高級訂製系列。經典單品非傳統的搭配方式傳遞出不經意的瀟灑態度。