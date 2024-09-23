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燦坤「冰洗購物節」全館5折起 滿額再抽韓國賞楓雙人行

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
燦坤空調夏出清6.2折起，免費送到府場勘服務及8年免費延長保固。圖／燦坤提供
燦坤空調夏出清6.2折起，免費送到府場勘服務及8年免費延長保固。圖／燦坤提供

被夏季電費帳單嚇到了嗎？燦坤積極推動老舊家電汰舊換新行銷策略，鼓勵民眾換購節能、省水/省電商品，近期特別號召9大家電品牌共同發起「冰洗購物節」，即日起至10月3日止，全館指定品牌限時5折起，單筆消費滿5,000元可抽「韓國賞楓雙人遊行程」，刷指定銀行信用卡分期支付最高享2,599元現折優惠。

9月燦坤集結Panasonic、HITACHI、LG、Samsung、SAMPO、TOSHIBA、MITSUBISHI、東元及惠而浦等9大家電品牌祭促銷活動，主打冰箱系列全面6.8折起，免費送5年延長保固服務，消費滿額獨家再送多款千元好禮。選購一級能效機種還可享政府節能補助、貨物稅減徵、環保綠點週末10倍送三重好康，最高補助額度上看6,000元。

天氣轉涼正是把握換季家電折扣最佳時機，9月燦坤空調、風扇系列出清特賣開跑，空調夏出清6.2折起，免費送到府場勘服務及8年免費延長保固，指定機種還可再享VVIP級尊榮安裝服務；風扇出清下殺5折起，買空調加購指定款循環扇再享加購價6折起。

9月也是個人工作娛樂用機換機潮，活動期間消費資通訊商品不限金額買就抽2,000燦坤K幣，電競筆電直降5折起，ASUS Core Ultra系列登錄送3,000元電子禮券，LENOVO LOQ機種加碼送總價值逾5,000元電競周邊配件；MSI DP180桌上型電腦燦坤獨家送1,999元1TB外接式硬碟。Samsung Galaxy S24 Ultra手機最高直降9,050元，Galaxy Z Flip6新機獨享10%燦坤K幣回饋。

買電視或螢幕加購PS5光碟版主機立即現折500元，OLED電視指定機種買就送市價12,900元的Dyson Supersonic吹風機；Switch OLED主機+碧姬同捆組享會員價11,850元，再送原廠贈品組；DJI新上市NEO迷你空拍機全台門市現貨供應中，會員價5,490元。

燦坤買電視或螢幕加購PS5光碟版主機現折500元，OLED電視指定機種買就送Dyson吹風機。圖／燦坤提供
燦坤買電視或螢幕加購PS5光碟版主機現折500元，OLED電視指定機種買就送Dyson吹風機。圖／燦坤提供
燦坤9大冰箱、洗衣機家電品牌聯合慶下殺6.8折起。圖／燦坤提供
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