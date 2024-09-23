迎世界素食日！7-ELEVEN「天素地蔬」指定商品OPENPOINT點數10倍送

歡慶世界素食日，7-ELEVEN持續擴大鮮食自有品牌「天素地蔬」商品結構，推出首款冷凍蔬食炒飯，並再度攜手致力於永續飲食推廣的「米其林綠星」蔬食餐廳陽明春天共同開發餐點，首波新品推出植物肉入菜的漢堡、中式燴飯，為外食族打造植物性優質蛋白質全新菜單，即日起至10月1日7-ELEVEN天素地蔬指定商品OPENPOINT點數10倍送，相當於享有3.3%回饋，天素地蔬複合店更有指定商品任選2件7.9折優惠活動。

首波推出2款新品「植物雞丁燴飯」、「植物牛若堡」，使用植物肉話題食材，並結合中西料理創意，10月2日起還有秋日限定的「野菇炊飯飯糰」，多樣化的新品，期望讓更多人願意嘗試並愛上蔬食。

7-ELEVEN「天素地蔬」自2020年起長期推動「週一蔬食日」推廣低碳日常飲食，並率通路之先於商品上印製素蔬食辨識LOGO，讓消費者一眼即可辨識素食成份，更與陽明春天、小小樹食、漢來蔬食、熱浪島、祥和蔬食等具指標性綠色餐飲品牌聯名開發多樣化的微波即食餐點。

目前已於超過2,800間門市設置天素地蔬冷藏專區，更於全台每縣市都有至少1間「天素地蔬複合店」，商品種類橫跨冷凍、冷藏與常溫三種溫層，現已有超過160間門市，並有超過300種素蔬食品項，當中商品有8成以上的商品為本土品牌．更以個人即食餐點、零食、泡麵最受歡迎。