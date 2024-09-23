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迎世界素食日！7-ELEVEN「天素地蔬」指定商品OPENPOINT點數10倍送

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
7-ELEVEN鮮食自有品牌「天素地蔬」引領素蔬食潮流，以「聯名綠色餐飲」、「擴大販售據點」、「標示透明」三大策略，提供最便利的素蔬食提案。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN鮮食自有品牌「天素地蔬」引領素蔬食潮流，以「聯名綠色餐飲」、「擴大販售據點」、「標示透明」三大策略，提供最便利的素蔬食提案。圖／7-ELEVEN提供

歡慶世界素食日，7-ELEVEN持續擴大鮮食自有品牌「天素地蔬」商品結構，推出首款冷凍蔬食炒飯，並再度攜手致力於永續飲食推廣的「米其林綠星」蔬食餐廳陽明春天共同開發餐點，首波新品推出植物肉入菜的漢堡、中式燴飯，為外食族打造植物性優質蛋白質全新菜單，即日起至10月1日7-ELEVEN天素地蔬指定商品OPENPOINT點數10倍送，相當於享有3.3%回饋，天素地蔬複合店更有指定商品任選2件7.9折優惠活動。

首波推出2款新品「植物雞丁燴飯」、「植物牛若堡」，使用植物肉話題食材，並結合中西料理創意，10月2日起還有秋日限定的「野菇炊飯飯糰」，多樣化的新品，期望讓更多人願意嘗試並愛上蔬食。

7-ELEVEN「天素地蔬」自2020年起長期推動「週一蔬食日」推廣低碳日常飲食，並率通路之先於商品上印製素蔬食辨識LOGO，讓消費者一眼即可辨識素食成份，更與陽明春天、小小樹食、漢來蔬食、熱浪島、祥和蔬食等具指標性綠色餐飲品牌聯名開發多樣化的微波即食餐點。

目前已於超過2,800間門市設置天素地蔬冷藏專區，更於全台每縣市都有至少1間「天素地蔬複合店」，商品種類橫跨冷凍、冷藏與常溫三種溫層，現已有超過160間門市，並有超過300種素蔬食品項，當中商品有8成以上的商品為本土品牌．更以個人即食餐點、零食、泡麵最受歡迎。

7-ELEVEN也逐漸擴大素蔬食的商品陣容，複合店近期引進米披薩卷、川味水煮植物牛肉飯、台式黑金滷肉飯等創新結構，並觀察民眾對於中式主食類餐點需求，除了引進知名大廠品牌商品，更特別開發「天素地蔬」自有品牌兩款以堅果、新鮮菇類炒製的蔬食炒飯於全台7-ELEVEN門市冷凍專區販售，滿足不同族群料理餐點需求。

7-ELEVEN逐漸擴大素蔬食的商品陣容，複合店近期引進米披薩卷、川味水煮植物牛肉飯、台式黑金滷肉飯等創新結構，世界素食日更有多款商品優惠。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN逐漸擴大素蔬食的商品陣容，複合店近期引進米披薩卷、川味水煮植物牛肉飯、台式黑金滷肉飯等創新結構，世界素食日更有多款商品優惠。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN特別開發「天素地蔬」自有品牌兩款以堅果、新鮮菇類炒製的蔬食炒飯，於全台7-ELEVEN門市冷凍專區販售。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN特別開發「天素地蔬」自有品牌兩款以堅果、新鮮菇類炒製的蔬食炒飯，於全台7-ELEVEN門市冷凍專區販售。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN天素地蔬複合店商品橫跨常溫、冷藏、冷凍百款品項，便利茹素消費者採買多元的素蔬食商品。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN天素地蔬複合店商品橫跨常溫、冷藏、冷凍百款品項，便利茹素消費者採買多元的素蔬食商品。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN與在地蔬食指標性餐廳「陽明春天」攜手合作打造營養豐富且美味的餐點。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN與在地蔬食指標性餐廳「陽明春天」攜手合作打造營養豐富且美味的餐點。圖／7-ELEVEN提供

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