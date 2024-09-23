beautySTAGE美麗台拓展年輕客群 信義A11、桃園站前展店

新光三越旗下複合式美妝店beautySTAGE美麗台，以Z世代、20-35歲為主力客群，門市分布於雙北及台中，近日再於新光三越信義A11 B1樓、新光三越桃園站前店1樓展店，拓展年輕客層，目前實體店共6家。

為迎接新據點開幕，beautySTAGE引進80大品牌共襄盛舉。國際集團品牌，鎖定ESTEE LAUDER、MAC、CLINIQUE、ORIGINS，以及社群高聲量品牌KIEHL'S 、植村秀 、Lancôme。獨家進駐品牌有小凱老師的彩妝品牌KAI BEAUTY、名模王心恬精油香氛品牌NAMUA那木瓦，以及Kevin老師研發的專業洗護髮品牌Basiik，都將在新據點與消費者見面。

另外，南韓OLIVE YOUNG授權品牌：BRING GREEN、ilso、NUSE、ADDICT等人氣商品同步販售，並引入韓國知名彩妝師PONY推出的PONY EFFECT系列產品，帶來最新潮流美妝選擇。歐美熱門保養品牌，則有美國專業研究團隊打造的肌膚保養品牌philosophy、醫學美容精準結合護膚產品FILORGA，以及法國國民保養品牌CAUDALIE。這次也有日本香水品牌SHOLAYERED於beautySTGE美麗台首次登場，SHOLAYERED主打不同香氣的層層交疊，享受香氛的隱形美學。

beautySTAGE美麗台2.0，聯手台灣插畫家 「李佳蔓」 創作品牌視覺。另外，雙方首度聯名設計周邊商品，於今年周年慶期間消費滿額即可獲得。

誠品生活周年慶9月20日由誠品生活松菸、誠品生活480率先展開，9月27日起誠品生活新店開跑，指定專櫃滿5,000元送500元，當中，ISSEY MIYAKE「一生之鹽」淡香水推出4.6折、英國香氛JO MALONE多款熱賣禮盒詢問度高、品木宣言Origins明星商品「靈芝水亮穩膚保濕組」限時5.3折起，另外還有MOROCCANOIL摩洛哥油買二送二、SABON玫瑰磨法透亮組加贈臉部水晶按摩滾輪。