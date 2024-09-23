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大江購物中心迎戰週年慶 55家店櫃改裝瞄準Z世代

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
大江購物中心積極改裝，瞄準Z世代迎戰周年慶。圖／大江購物中心提供
大江購物中心積極改裝，瞄準Z世代迎戰周年慶。圖／大江購物中心提供

百貨周年慶大戰即將開打，在激烈的市場競爭中，各大百貨商場紛紛投入資源，藉此拉抬業績、吸引顧客，大江購物中心瞄準了Z世代消費者的崛起，在即將到來的9月27日週年慶預購活動，進行了全館各樓層的品牌改裝升級，涵蓋了55家跨業種品牌，將「一遊未盡」零界線的生活型態概念從一樓擴大至全館，讓消費者自由切換從購物、餐飲到居家裝飾，隨時都能體驗無限的創意和潮流感。

大江購物中心表示，自今年初進行大規模品牌調整計畫，打破百貨業界的品牌組合模式，將一樓打造「時尚繽紛」及「粉漾潮流」二大區域，以跨業種、零界線的概念將輕奢名品、網路品牌實體店、快時尚服飾及餐飲等品牌混搭配置，此舉不僅讓一樓業績成長率達到雙位數，更成功拓展更多元的消費客層。

大江購物中心表示，Z世代年輕族群大幅增加，像是ROBINMAY、D+AF.、AIR SPACE、YBG等能結合線上線下、虛實整合的網路品牌實體店，因具備個性化、創新即時性及數位化互動的品牌特色，最能進一步與新世代的消費客層產生共感。

大江購物中心指出，桃園去年新增人口數破3萬人，高居全台各縣市成長率第一位，其中青埔特區的移入人口及房屋成交量更是大爆發，而鄰近青埔商圈的大江購物中心看好這波新移民商機及居家用品購物需求，下半年改裝重心以「生活品味宅」為主題，將家電店櫃培芝家電的商品體驗沙發區面積擴大，集結SONY、Panasonic、HITACHI等知名品牌供消費者選擇。

品牌 消費者

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