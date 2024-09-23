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快閃400天！宮原眼科姊妹店「明治町冰淇淋」9月25日熄燈
想吃冰的民眾，要把握最後機會了！「宮原眼科」在台南打造的姊妹品牌「明治町冰淇淋」，即將完成400日的快閃活動，預計將於9月25日劃下句點。若尚未感受在老屋內品嚐甜點的樂趣的粉絲，可得要把握最後的時間。
台中「宮原眼科」所屬的日出集團，擅長將老屋與餐飲相互結合。除了宮原眼科之外，近年也打造的「第四信用合作社」，同樣獲得消費者喜愛。2023年8月，集團首度跨出台中，進駐台南的百年歷史建築「赤崁東街宿舍」，將充滿和風情調的老宅，打造成為「明治町冰淇淋」，提供多款冰淇淋沙龍套餐，還有經典口味的冰淇淋，並設有冰杯博物館；針對不同的時間點，店內也多次推出期間限定的主題產品。
根據日出集團的計畫，「明治町冰淇淋」設定為限定門市，營業天數為400天，最後的入園日為9月25日。對於尚未前往的民眾，恐得把握最後的機會。
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