快閃400天！宮原眼科姊妹店「明治町冰淇淋」9月25日熄燈

想吃冰的民眾，要把握最後機會了！「宮原眼科」在台南打造的姊妹品牌「明治町冰淇淋」，即將完成400日的快閃活動，預計將於9月25日劃下句點。若尚未感受在老屋內品嚐甜點的樂趣的粉絲，可得要把握最後的時間。

台中「宮原眼科」所屬的日出集團，擅長將老屋與餐飲相互結合。除了宮原眼科之外，近年也打造的「第四信用合作社」，同樣獲得消費者喜愛。2023年8月，集團首度跨出台中，進駐台南的百年歷史建築「赤崁東街宿舍」，將充滿和風情調的老宅，打造成為「明治町冰淇淋」，提供多款冰淇淋沙龍套餐，還有經典口味的冰淇淋，並設有冰杯博物館；針對不同的時間點，店內也多次推出期間限定的主題產品。