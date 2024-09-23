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義大利輕奢包Gianni Chiarini「Dua」秋冬個性新包報到

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
義大利輕奢包Gianni Chiarini推出秋冬形象廣告，帶來濃郁色澤的秋季色調。圖／Gianni Chiarini提供
義大利輕奢包Gianni Chiarini推出秋冬形象廣告，帶來濃郁色澤的秋季色調。圖／Gianni Chiarini提供

義大利輕奢包Gianni Chiarini推出秋冬形象廣告，首波釋出品牌標誌性包款Dua的照片，帶來濃郁色澤的秋季色調。

有著流浪包特色，蓬潤的Dua手提肩背包是Gianni Chiarini近年主打款式，在秋冬採用數種新穎的面料，包括具備手感、季節專屬的Loden麂皮絨毛、經典的雙層霧面粒紋皮革，以及動物紋牛毛皮革。多樣化的皮革選擇，以及印花、色彩元素，滿足當代女性的多元喜好與風格。

Gianni Chiarini秋冬形象，以「期待」為主題，延續並升華了春夏的「慢活」概念，訴求不只活在當下，亦透過期待的力量，開創一種活躍且充滿希望的能量。靜物影像詮釋「期待」概念，也帶出Dua包款的洗鍊美感與義式率性時尚之美。

此外秋冬還將許多重要元素如結環和肩帶做了調整，並持續創作嶄新包款，注重形狀、結構、皮革、材質等細節變化結合工藝技術，從而擴大包款系列與使用場合。

Dua麂皮絨毛手提包，以強韌而手感厚實的頭層牛革短絨麂皮打造輕盈高級質地，有方便收納小物的夾層，並配置皮革手拿包與皮革長肩帶，推出苔綠、深棕2種秋冬百搭色調，有大、中、小尺寸。

Dua印花牛毛手提包採用印花牛毛與皮革製作，具柔順溫潤的觸感。有棕底黑點豹紋及白底黑點乳牛紋二種印花選擇，有中型、小型尺寸。

Dua皮革手提包典雅的霧面粒紋雙面皮革搭配簡約挺拔的外觀，呈現都會女性剛柔並濟的瀟灑型格，有酒紅、珊瑚、狸棕、淺灰、銀灰5款色調，為季節穿搭增添質感亮點，具大、中、小尺寸。

Dua中型皮革手提包，13,800元。圖／Gianni Chiarini提供
Dua中型皮革手提包，13,800元。圖／Gianni Chiarini提供
Dua小型印花牛毛手提包，13,800元。圖／Gianni Chiarini提供
Dua小型印花牛毛手提包，13,800元。圖／Gianni Chiarini提供
Dua小型麂皮絨毛手提包，11,800元。圖／Gianni Chiarini提供
Dua小型麂皮絨毛手提包，11,800元。圖／Gianni Chiarini提供
Dua大型麂皮絨毛手提包，21,800元。圖／Gianni Chiarini提供
Dua大型麂皮絨毛手提包，21,800元。圖／Gianni Chiarini提供
Dua中型皮革手提包，13,800元。圖／Gianni Chiarini提供
Dua中型皮革手提包，13,800元。圖／Gianni Chiarini提供

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