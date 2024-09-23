走跳世界／來去名古屋 探索VISON奇幻之旅

遠離東京、大阪的喧囂與擁擠，日本中部的名古屋附近隱藏著許多值得探索的旅遊新景點，非常適合那些不喜歡人擠人的旅客，買張機票直飛中部國際機場，夢想頃刻實現。

規模等同24座東京巨蛋

3年前於日本三重縣中部近畿地區落地開幕的「VISON」，占地119公頃，幾乎相當於24座東京巨蛋的規模，也是日本境內最大複合型商業設施，總計9大主題區域、約莫68家人氣名店進駐這座「世外桃源」。倘若想來此一遊，建議可以選擇從伊勢神宮出發，車程僅20分鐘，或是從名古屋、松阪站及伊勢神宮搭乘直通路線巴士，一樣可以抵達這座解放身心靈的「新天堂樂園」。

「和風VISON」裡聚集日本傳統食材如醬油、味噌、高湯等各大知名品牌、工房及專門店，更匯集世界各地廣受歡迎的日本特色料理，像烤鰻魚、壽喜燒等名店，讓人大啖美味之餘，也能實際操作學習日本和食文化。踏入味噌教室，跟著老師口述，將大豆揉成泥，再加米、灑鹽，然後裝盒封箱，約莫熟成3個月後，自製的原味味噌就大功告成。

最新開幕的「Hacienda Vison」擁有各種豪華房型。記者許晉榮／攝影

「Hotel VISON」提供旅人不同房型住宿。記者許晉榮／攝影

除了市集與和食體驗，「Hotel VISON」則以溫潤木質設計與大自然和諧共存，全新開幕的獨棟「Hacienda Vison」，不僅有管家服務，園區內另提供個人溫泉浴池的飯店型，也有可享受露天溫泉的獨棟 Villa，甚至重現江戶時代宿場町的「旅籠」等；風格迥異的旅宿設施任君挑選，滿足各路旅人。

夜晚的「VISON」有許多美麗的燈光設計情境。記者許晉榮／攝影

「VISON」的夜晚同樣愈夜愈美麗，結合日本神話故事的「夏日夜間散步活動區」，五光十色的燈光情境，讓人漫步其中，馬上感受浪漫滿屋的氣氛。值得一提的是，以森林為幕的「燈光秀」也叫人嘆為觀止，眼前的黑突然竄出巨大透亮的鯨魚與飛鳥翱翔，瞬間再幻化成星空燦爛，此刻此景的震撼，猶如奇幻世界真實上演，久久難忘。

樂高樂園 宛如童話世界

總面積約40公頃、位處名古屋金城埠頭的樂高樂園於2017年熱鬧開張後，火速躍居當地熱門勝地，更是日本第一家以2歲～12歲為主設計建構而成的親子樂園。順著大門口的巨龍地標開始往裡延伸，8座不同主題園區如騎士王國、幻影忍者世界以及2022年才揭幕的夏日限定景點「水上迷宮」等，讓大小朋友趨之若鶩。

名古屋的樂高樂園是以2歲～12歲為主設計建構而成的親子樂園。圖／日本樂高樂園®提供

小人國世界的「迷你大陸」，堪稱日本各大城市景點的縮影，像是高聳入雲的東京鐵塔、大阪知名地標固力果跑跑人甚至名古屋古城等，由東到西，單憑雙腳與眼睛，就能一次遊遍日本各地名勝古蹟。

樂高樂園的夏日限定景點「水上迷宮」可以打水仗。圖／日本樂高樂園®提供 「SEA LIFE水族館」結合樂高與海洋生物。記者許晉榮／攝影

除了戶外樂園，結合40萬塊樂高積木、80個樂高模型與3500隻海洋生物打造的「SEA LIFE水族館」，更是別有一番童趣。水族館旁的樂高樂園主題飯店，也是值得再次駐足停留，以樂高為主題設計的接待櫃台，讓人一進門就充滿驚嘆，前台還陳列了7584個迷你玩偶，宛如童話世界般的氛圍與休憩空間，旅人們沉浸其中，再也捨不得起身離開。

下呂溫泉 日本三大名湯之一

下呂溫泉區是日本三大名湯之一，白天也有不同風情。記者許晉榮／攝影

位於岐阜縣飛驒地區的下呂溫泉區，早從江戶時代就已遠近馳名，也是日本具有千年歷史的三大名湯之一，更有「美人之湯」美譽，對許多愛美人士來說，是不容錯過的行程。除了專車直達外，也可從名古屋搭乘JR特急列車，約莫1小時40分鐘的車程即可抵達這座溫泉觀光勝地。

重現江戶時代宿場町的「旅籠」，設計風格頗有和室感。記者許晉榮／攝影

走出車站後，附近就有許多具有日式建築特色的溫泉旅館可供選擇，再沿著下呂大橋大步邁進，眼前各式特色小店與飲食商店，讓人瞬間食欲大開。

下呂溫泉飯店提供烤魚晚餐。記者許晉榮／攝影

下呂溫泉區因人口老化問題，近年吸引不少在地青年致力於地方創生，於是開始有結合文創與溫泉的特色打卡小店遍地開花。「ゆあみ屋」整面木桶牆讓人一眼瞥見就想跨進去，裡頭各種玻璃瓶裝的溫泉布丁與濃郁奶香口感的霜淇淋，肯定讓「布丁控」為之瘋狂，外頭的座位區還有足湯可泡，來此一遊，身心靈全然放鬆。

「GERO GERO Butter Stand」的門口精心設計了可愛乳牛泡湯拍照打卡點。記者許晉榮／攝影

岐阜縣還有知名的飛驒牛，隨手點了炙燒握壽司及飛驒牛肉包，肉香蔓延口腔。再轉入以小青蛙為Logo的「GERO GERO Butter Stand」，門口精心設計了可愛的乳牛泡湯拍照打卡點，幾乎讓所有人忍不住拿出手機狂拍。而建築物2樓的「下呂觀光俱樂部」也有巧思，旅人們可以體驗日本廟會常見的射擊遊戲外，還能挑件文創T恤等紀念品當伴手禮。

當回到這次入住的飯店「紗々羅」（Sasara），泡在傳說中的「美人之湯」，一日的疲憊瞬間全消，旅行的意義不就是如此簡單、快活。

伊東合資 酒造場廢墟重生

1788年明治時期創立，曾是日本中部地區最大的酒造場，後期因為經營不善沒落。因不捨家族事業就此消失，於是第9代接班人伊東優決心辭掉原本穩定的電信工作，更向銀行申請貸款高達5億日幣放手一搏，希望重新擦亮家族昔日榮耀。

伊東優望著酒櫃上以「敷島」為名的清酒，心有不甘：「『敷島清酒』曾是大正時代、日本中部最大清酒產量的釀酒廠，也為愛知縣贏來『酒鄉』美名，可惜2012年生意蕭條，最後關廠歇業。」

經過地方創生改造後的「伊東合資」，建築設計古色古香。記者許晉榮／攝影

他於2018年辭職後，努力學習3年釀酒專業，靠著5億貸款支助，並於2021年買回土地，終於把這形同廢墟的酒廠重新變成現今集結咖啡館、餐廳及商店於一體的古色古香及複合建築「伊東合資」，地方創生改造賦予小鎮新生命，藉以再次吸引世界旅人的目光。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康