iOS 18正式版推出4大更新 密碼App、遠端控制功能太實用
iOS 18正式釋出更新，擁有iPhone Xs與後續機型iPhone的用戶都可以立即升級。其中對使用者最切身、最實用的一大更新，絕對是全新的「密碼」App，雖然先前的iCloud鑰匙圈就已經非常好用，可幫助用戶安全地記下每個網站、App的登入資訊，但現在蘋果更將原本的鑰匙圈功能再升級，讓使用者可以更輕鬆地取用密碼並查看自己所有的憑證，例如密碼、通行碼、驗證碼，甚至連使用過的Wi-Fi密碼，全部都集中一處。「密碼」由極為安全的端對端加密支援，而且跨裝置順暢同步。若密碼可能容易被猜到、多次使用，或出現在已知的資料外洩中，也會主動提醒使用者。
最貼心的是，密碼App不僅牢牢記住先前記錄在鑰匙圈裡的所有資訊，更自動幫忙分類了，現在用戶可以更簡單的管理、查詢，甚至可以在「密碼」中直接設定雙重認證的驗證碼，無需開啟認證App即可輕鬆拷貝驗證碼或自動填寫至Safari。這個功能當然也可以透過端對端加密與iCloud安全順暢同步使用，方便在iPhone、Mac、iPad之間靈活切換應用。如果是Windows使用者，現在「iCloud密碼」App也支援在Windows裝置上取用儲存的密碼。
另外一個超方便的功能則是將原本的「同播共享」功能再延伸，可以遠端幫長輩或是不熟悉手機操作的朋友解決使用手機難題，只要在與對方FaceTime時點選右上方的「共享」，就可以分享自己的螢幕或是要求對方共享他的螢幕，如果對方接受你的要求，你就可以在他的螢幕上滑動做標記，甚至直接遠端控制打開和關閉App、更改設定、刪除項目或傳送訊息，直接幫對方解決手機使用的困擾。
而「照片」App也帶來史上最大更新，除了原本格狀瀏覽，全新「精選集」設計還會幫你依照日期、地點、主題、人物等資訊，主動分成「最近的日子」、「旅程」等不同相簿分類，幫助更方便快速瀏覽照片，篩選搜尋功能也更便利。但老實說整體介面設計邏輯真的是近年最大改動，雖然也同步提供了自訂與重新排列的選擇，但身體記憶已經很習慣從固定位置找照片的用戶，一開始真的會找不到慣用的相簿在哪裡。另外，相片編輯的功能從上方移到下方，也是讓人需要一小段時間適應。
而iOS 18在發表時主打的主畫面App可以隨意調整擺放的位置，但如果真的想要調整到自己最順手的排列位置，也是一開始需要認真花一段時間來安排才行，部分第三方App則是可能因為Widget小組件還沒跟著升級，有可能會暫時消失，升級後記得確認一下常用功能都還在不在。不過，對於App排版強迫症、想要身上所有配件都符合當天的心情、穿搭搭配，這些讓你可以隨心所欲自訂的新功能完全可以解決過往的使用困擾。
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