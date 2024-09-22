黃仁勳也無法抗拒！寧夏夜市超人氣小吃 10大銅板價美食揭曉

連AI教父黃仁勳都愛逛的國民夜市

以多樣化美食聞名的寧夏夜市，素有台北人的胃之稱！其囊括各種經典傳統的台灣小吃，以及充滿異國風情的特色美食。這裡不只是台北人最愛的老牌夜市，也是許多觀光客指定必來的指標性景點，尤其前陣子在輝達CEO黃仁勳的加持下，網友們紛紛挖掘出這位AI教父親自造訪過的小吃名店，這也使得寧夏夜市在網路上的聲量一口氣衝高。 《網路溫度計DailyView》 透過 《KEYPO大數據關鍵引擎》 輿情分析系統，調查近兩年出網友討論度最多的10大寧夏小吃店，一起來看看到底有哪些人氣小吃不容錯過，下次就照著這份清單吃一輪吧！

NO.10 花后花枝燒

海鮮控絕對要人手一份！洗版IG的花后花枝燒就位在寧夏夜市的81號攤位，店家將整條超粗的大花枝裹粉炸至金黃酥脆後，再貼心剪成一口一個的大小，讓人可以邊吃邊逛夜市超方便。肥嫩厚實的花枝燒吃起來相當Ｑ彈帶勁，咀嚼時還能感受到鮮甜的海味在嘴裡發散，是大小朋友都喜愛的散步點心之一。網友紛紛留言大推「看到IG才去朝聖，果然好吃」、「配上蜂蜜芥末好吃爆表」、「吃過最好吃的花枝燒，沒有之一」、「每次去寧夏必買這家花枝燒」、「我都買來當下酒菜，很讚」。

NO.9 鴻記鐵板燒蔥餅捲

IG授權／chinnngfood

全台首創澎湃系蔥餅捲沒吃過就太可惜了！登上過不少次媒體版面的鴻記鐵板燒蔥餅捲，是寧夏夜市裡人氣頗高的排隊名店之一。店家將蔥油餅和鐵板麵這兩個看似毫無關聯的食物結合在一起，變化出一道邪惡度破表的特色小吃，裡頭的麵量多到根本包不住，份量十足讓人直呼好過癮。除了鐵板麵外，還有炒飯和冬粉的版本，超創意組合吸引不少饕客特地前來嚐鮮，也在網路上掀起一波討論熱潮。網友表示「這個份量根本吃一餐抵兩餐」、「每次吃完都直接飽到天靈蓋了」、「蔥油餅加鐵板麵好特別，兩份主食一次滿足」、「這真的一個人吃不完，我都要找朋友一起分食才行」。

NO.8 魷皇駕到

《網路溫度計DailyView》

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位在寧夏夜市中段的魷皇駕到，也是不少部落客爭相搶拍的人氣名攤。店家主打日式醬烤巨無霸魷魚，價格依份量分為150、170、200元。將厚實巨大的魷魚反覆烘烤刷醬後，再堆疊成一整座浮誇系魷魚山，讓經過的遊客看了都忍不住食指大動，每次只要一開攤，排隊人龍就幾乎沒斷過，網友大推「很少看到這麼巨大的魷魚，實在有夠浮誇」、「上次去大概排了50分鐘，但好吃很值得啊」、「醬烤魷魚很涮嘴，買小份根本不夠吃」、「一週內回訪兩次，這個新鮮Q度滿分」。

NO.7 牛媽媽沙茶牛肉

IG授權／i.am.olafood

雖然寧夏夜市出現不少新崛起的熱門小吃，但也有許多老字號名店依然屹立不搖，成為無可取代的經典，像是在地飄香一甲子的牛媽媽沙茶牛肉。除了鎮店之寶的沙茶炒牛肉外，還有皮Q肉嫩的焢肉飯更是征服廣大饕客的味蕾，讓人一吃成主顧，默默吃上數十年之久。它也因長年累積的好口碑，在寧夏夜市佔有一席重要之地。網友討論「這家我從學生吃到都當媽了，老店推一個」、「焢肉飯超好吃，是一家被牛肉耽誤的焢肉飯店」、「雖然主打牛肉，但我每去必吃焢肉飯」、「沙茶牛肉有對我的味，個人覺得很下飯」。

NO.6 環記麻油雞

IG授權／summercaicaizhao

寧夏的老字號名店不只牛媽媽沙茶牛肉，還有這間營業近80年的環記麻油雞。一年四季總瀰漫氤氳蒸氣的麻油雞老店，即使在酷暑難耐的夏天，依然人氣不減，足見其魅力。必吃的招牌麻油雞，每一碗都放入四、五塊碩大的雞腿肉，看起來份量十足超霸氣。此外，大塊厚實的麻油炒腰子也是點餐率極高的人氣品項，懂吃的饕客都會各點一份吃好吃滿。網友討論「麻油雞我只推寧夏夜市環記」、「雞肉給很多也很大塊，份量很足」、「冷氣團來襲時，我幾乎天天來環記報到」、「寧夏最好吃的麻油雞就是這家了」。

NO.5 魏祥記純糖麻糬

《網路溫度計DailyView》

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說到寧夏必吃的甜品，那就絕對不能錯過洗版IG的魏祥記純糖麻糬。一顆顆白胖軟Q的麻糬在鍋裡不停翻滾著，還沒開吃就先被這畫面給療癒一波了。熱呼呼麻糬搭配上煉乳刨冰，又冰又熱的雙重口感吃起來意外合拍，麻糬上還裹滿了花生粉和芝麻粉，香氣十足又不黏牙，每一口都讓人幸福感爆棚。網友大推「沒想到麻糬跟冰這麼搭，愛死了這家」、「我都帶外國朋友來吃這家的麻糬冰」、「每次經過都看到超多外國人在排隊」、「吃完一圈寧夏我都一定要點麻糬冰當結尾」。

NO.4 圓環邊蚵仔煎

翻攝YT／Food TV美食搜查

連續三年獲得必比登美食推薦的圓環邊蚵仔煎，原本就是寧夏夜市裡知名度超高的老字號小吃店，2024年又因黃仁勳、張忠謀、林百里等一行人的造訪再度引起關注，銅板價蚵仔煎擄獲一桌身價破三兆的大人物，這也讓老店的聲量直接衝到第四名。此外，圓環邊蚵仔煎的製作過程也極度療癒，鐵板上的蚵仔煎宛如一座座小山整齊排列，店家還特別打造一條輸送帶以便出餐，超吸睛畫面也成了寧夏夜市裡最獨特的風景。網友說「排隊還可以順便看老闆的製作表演，很值」、「因為黃仁勳我才特地來吃這家的蚵仔煎」、「AI教父認證的美味我還不吃爆」、「我只吃黃仁勳牌蚵仔煎，其他家都不吃」。

NO.3 劉芋仔蛋黃芋餅

《網路溫度計DailyView》

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寧夏夜市雖然不算大，但美食密集度極高，短短一條街就有多間小吃店榮獲米其林必比登推薦，位居聲量第三名的劉芋仔蛋黃芋餅也是其中之一。店家所販售的品項很簡單，光是蛋黃芋餅和香酥芋丸就賣到嚇嚇叫了，往往攤位都還沒開始營業，排隊人潮就已經看不到盡頭了。芋頭控網友紛紛大推：「看到這座芋頭山就先瘋掉」、「我每次都點十顆芋丸吃到爽」、「去逛寧夏必買劉芋仔」，但這家其實也引來不少負面聲量，多數網友表示「不就是一般芋頭餅，排這麼長有點誇張吧」、「以前感覺比較好吃，現在好像味道有點變了」、「排很久，吃完很失望」。

NO.2 豆花莊

《網路溫度計DailyView》

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近期聲量最高的甜品店莫過於寧夏夜市旁的豆花莊了。營業近一甲子的老字號甜品店，早已培養出不少死忠的老顧客，即便到了深夜還是可以看到絡繹不絕的排隊人潮，堪稱台北人氣最高的豆花店。有別於一般的豆花，他們家是採用甘蔗冰沙取代糖水和碎冰，而配料的選擇也相當豐富多元，其中最有特色的黑心白玉是人氣必點，不只拍照打卡吸睛，濃郁的芝麻香與彈牙口感更是讓人一吃就愛上！本次調查期間的聲量高點是落在2024年5月，由於黃仁勳與張忠謀等人前往寧夏夜市大啖蚵仔煎之餘，也不忘來碗冰沙豆花消消暑，也因此讓豆花莊的聲量再創高峰，引發網友討論：「我要一碗跟AI教父黃仁勳一樣配料的豆花。」、「兆元男黃仁勳光顧就是讚」、「黃仁勳很懂吃，這家豆花真的優」、「被黃仁勳公開後以後又要排更久了啦」。

NO.1 爆漿脆皮魷魚

《網路溫度計DailyView》

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這次調查拿下聲量冠軍的就是這家爆漿脆皮魷魚，它是近年在IG上新崛起的熱門美食。在肥嫩嫩的魷魚裡塞入小黃瓜和豆薯，吃起來鮮脆彈牙又解膩，成功收服不少饕客們的心。雖說爆漿脆皮魷魚一直以來都有著極高的討論度，但它在2023年10月的聲量又突然衝上一波高峰，原因是黃仁勳去年快閃寧夏夜市時，有民眾招待他吃這家的炸魷魚，讓這個特色小吃再度引爆話題。網友表示：「這家炸魷魚的人潮已經排到比劉芋仔還長了」、「他們家的炸魷魚還會使用脫油機去油，這點加分」、「我跟黃仁勳的共同點就是吃過同一家的炸魷魚」、「跟著黃仁勳的美食地圖來吃炸魷魚」、「魷魚份量很巨，兩個人分食一份比較剛好」。

分析說明

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2022年09月13日至2024年09月11日，共2年。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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