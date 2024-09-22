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銅板價吃挪威百年品牌麵包 家樂福全台上架6款歐式美味
看準健康飲食潮流，家樂福攜手挪威百年悠久歷史名店「斯坦格蘭磨坊」，為台灣消費者帶來最天然的歐式美味，並邀請麵包冠軍吳寶春操刀，獨家研發全新6款「挪威麵包」，即日起可在全台家樂福生鮮烘焙區「挪威烘焙麵包專櫃」買得到。
首波推出的6款挪威麵包，是由「統一夢公園」獨家進口2款斯坦格蘭磨坊自製的馬鈴薯混合預拌粉、多穀物混合預拌粉製作而成，主打健康、天然和原始風味，同時也是挪威唯一以石磨研磨穀物的百年磨坊。麵粉成份來自挪威南部盛產的大麥、小麥、燕麥和馬鈴薯等穀物，使得挪威麵包擁有天然高纖維含量優勢。
其中「多穀物麵粉」包含3種去殼穀物小麥、燕麥、黑麥，與3種種籽葵花籽、亞麻籽、南瓜籽，同時在麵粉添加少許大麥麥芽，讓口感更豐富圓潤。「馬鈴薯麵包粉」則是挪威銷售最好的麵粉，其中包含馬鈴薯片、粗磨全麥麵粉、燕麥粉、帶有濃郁的馬鈴薯香氣，口感更Q彈。
另外，下週末9月28日起，每週末將限店推出6吋大的向日葵造型挪威多穀物麵包，每個售價280元，淡新店、新店店、台中西屯店、台南安平店4店獨賣，每天限量4個，售完為止。
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