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銅板價吃挪威百年品牌麵包 家樂福全台上架6款歐式美味

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
全新6款「挪威麵包」，即日起可在全台家樂福生鮮烘焙區買得到。記者黃筱晴／攝影
全新6款「挪威麵包」，即日起可在全台家樂福生鮮烘焙區買得到。記者黃筱晴／攝影

看準健康飲食潮流，家樂福攜手挪威百年悠久歷史名店「斯坦格蘭磨坊」，為台灣消費者帶來最天然的歐式美味，並邀請麵包冠軍吳寶春操刀，獨家研發全新6款「挪威麵包」，即日起可在全台家樂福生鮮烘焙區「挪威烘焙麵包專櫃」買得到。

首波推出的6款挪威麵包，是由「統一夢公園」獨家進口2款斯坦格蘭磨坊自製的馬鈴薯混合預拌粉、多穀物混合預拌粉製作而成，主打健康、天然和原始風味，同時也是挪威唯一以石磨研磨穀物的百年磨坊。麵粉成份來自挪威南部盛產的大麥、小麥、燕麥和馬鈴薯等穀物，使得挪威麵包擁有天然高纖維含量優勢。

其中「多穀物麵粉」包含3種去殼穀物小麥、燕麥、黑麥，與3種種籽葵花籽、亞麻籽、南瓜籽，同時在麵粉添加少許大麥麥芽，讓口感更豐富圓潤。「馬鈴薯麵包粉」則是挪威銷售最好的麵粉，其中包含馬鈴薯片、粗磨全麥麵粉、燕麥粉、帶有濃郁的馬鈴薯香氣，口感更Q彈。

另外，下週末9月28日起，每週末將限店推出6吋大的向日葵造型挪威多穀物麵包，每個售價280元，淡新店、新店店、台中西屯店、台南安平店4店獨賣，每天限量4個，售完為止。

馬鈴薯起士麵包，售價128元。記者黃筱晴／攝影
馬鈴薯起士麵包，售價128元。記者黃筱晴／攝影
首波推出的6款挪威麵包，分別由馬鈴薯混合預拌粉、多穀物混合預拌粉製作而成。記者黃筱晴／攝影
首波推出的6款挪威麵包，分別由馬鈴薯混合預拌粉、多穀物混合預拌粉製作而成。記者黃筱晴／攝影
原味多穀物小餐包，售價3入90元。記者黃筱晴／攝影
原味多穀物小餐包，售價3入90元。記者黃筱晴／攝影
挪威麵包包裝上都會貼上專屬貼紙。記者黃筱晴／攝影
挪威麵包包裝上都會貼上專屬貼紙。記者黃筱晴／攝影
多穀物萊姆葡萄麵包，售價128元。記者黃筱晴／攝影
多穀物萊姆葡萄麵包，售價128元。記者黃筱晴／攝影
限店限量推出6吋大的向日葵造型挪威多穀物麵包，每個售價280元，淡新店、新店店、台中西屯店、台南安平店4店獨賣。記者黃筱晴／攝影
限店限量推出6吋大的向日葵造型挪威多穀物麵包，每個售價280元，淡新店、新店店、台中西屯店、台南安平店4店獨賣。記者黃筱晴／攝影
斯坦格蘭磨坊的負責人Ms. Marianne（左）及麵包冠軍師傅吳寶春（右）。記者黃筱晴／攝影
斯坦格蘭磨坊的負責人Ms. Marianne（左）及麵包冠軍師傅吳寶春（右）。記者黃筱晴／攝影
斯坦格蘭磨坊的負責人Ms. Marianne及行銷總監Mr. Simmer、挪威台灣商會會長劉欣怡、統一夢公園總經理陳冠福、家樂福商品部採購長黃翠華，以及麵包冠軍師傅吳寶春共同為家樂福獨家新登場「挪威麵包系列」揭開序幕。記者黃筱晴／攝影
斯坦格蘭磨坊的負責人Ms. Marianne及行銷總監Mr. Simmer、挪威台灣商會會長劉欣怡、統一夢公園總經理陳冠福、家樂福商品部採購長黃翠華，以及麵包冠軍師傅吳寶春共同為家樂福獨家新登場「挪威麵包系列」揭開序幕。記者黃筱晴／攝影

家樂福 挪威 麵包

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