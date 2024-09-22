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小米15款智慧家電新品齊發 75吋智慧顯示器2萬有找

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
Xiaomi智慧氣炸鍋4.5L溫度範圍從40°C到200°C，滿足烘焙、炸烤等多種烹飪需求，售價1,895元。圖／小米台灣提供
Xiaomi智慧氣炸鍋4.5L溫度範圍從40°C到200°C，滿足烘焙、炸烤等多種烹飪需求，售價1,895元。圖／小米台灣提供

小米好久沒有一次送上這麼多家電新品！看準民眾對智慧家居用品的需求，宣布再推出13款居家新品以及2款智慧線視器，品相包含無線吸塵器、無線洗地機、行動電源、氣炸鍋、自動感應洗手機、夜燈、檯燈及隨身喇叭等，還有價格超值的Xiaomi智慧顯示器S Mini LED 2025以及Xiaomi智慧顯示器A Pro 2025 QLED。

全新隨附「寵物專用毛刷」大全配配件的Xiaomi無線吸塵器G20 Max、Xiaomi無線吸塵器G20和Xiaomi無線洗地機W20以強勁的吸力和多功能設計，讓家庭清潔變得更加高效便捷；行動電源則一口氣推出4款新品，從磁吸到自帶線、小巧易攜帶到超大電量，提供了多元靈活的充電選擇，不怕出門時電力焦慮；還有中容量的Xiaomi智慧氣炸鍋4.5L，和換上Type-C充電設計的Xiaomi自動感應洗手機Type-C版，3小時可充滿電，續航長達180天，不用準備電池更方便。

另外還有全新2款室內照明新品與2款隨身喇叭，其中Xiaomi夜燈3擁有600mAh 高容量鋰電池，在低光模式下可持續工作長達8個月，且同樣支援Type-C快速充電；Xiaomi LED智慧檯燈2，採用RA97高顯色指數，除了可觸控快速調整燈光亮度和模式，也可以透過語音調整，超級方便。

而2款藍牙喇叭Xiaomi Sound Pocket、Xiaomi Sound Outdoor，則是滿足用戶各種戶外、移動使用需求，皆具備IP67防塵防水等級，民眾可依照偏好的外型大小與音效需求來選購。

最後，Xiaomi智慧顯示器S Mini LED 2025共推出55型、65型、75型，以Mini LED背光技術精準控制細節明暗對比，並搭載144Hz更新率，帶來更流暢生動的畫面；Xiaomi智慧顯示器A Pro 2025 QLED同樣推出55型、65型、75型3種尺寸，並以極窄纖薄的精緻金屬邊框設計，帶來令人驚豔的螢幕機身占比。

Xiaomi自動感應洗手機Type-C版售價325元。記者黃筱晴／攝影
Xiaomi自動感應洗手機Type-C版售價325元。記者黃筱晴／攝影
Xiaomi智慧顯示器S Mini LED 2025 55型建議售價18,995元、65型建議售價24,995元、75型建議售價29,995元。圖／小米台灣提供
Xiaomi智慧顯示器S Mini LED 2025 55型建議售價18,995元、65型建議售價24,995元、75型建議售價29,995元。圖／小米台灣提供
Xiaomi夜燈3售價295元。記者黃筱晴／攝影
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Xiaomi智慧顯示器A Pro 2025 QLED 55型售價12,995元、65型售價15,995元、75型售價19,995元。記者黃筱晴／攝影
Xiaomi智慧顯示器A Pro 2025 QLED 55型售價12,995元、65型售價15,995元、75型售價19,995元。記者黃筱晴／攝影
Xiaomi無線洗地機W20售價4,995元。記者黃筱晴／攝影
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Xiaomi自帶線行動電源20000 33W售價695元。記者黃筱晴／攝影
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Xiaomi LED智慧檯燈2售價995元。記者黃筱晴／攝影
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Xiaomi Sound Pocket售價395元，Xiaomi Sound Outdoor售價1,195元。記者黃筱晴／攝影
Xiaomi Sound Pocket售價395元，Xiaomi Sound Outdoor售價1,195元。記者黃筱晴／攝影
Xiaomi行動電源30000 18W售價795元。記者黃筱晴／攝影
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Xiaomi LED智慧檯燈2，可觸控快速調整燈光亮度和模式。記者黃筱晴／攝影
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Xiaomi無線吸塵器G20 Max售價6,495元，隨附4+1配件組，內含毛孩爸媽必備的「寵物專用毛刷」。記者黃筱晴／攝影
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Xiaomi磁吸行動電源6000售價995元。記者黃筱晴／攝影
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Xiaomi自帶線行動電源10000口袋版售價465元。記者黃筱晴／攝影
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小米全新13款AIoT新品齊發，為用戶提供豐富有型的生活新選擇。圖／小米台灣提供
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