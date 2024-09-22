小米15款智慧家電新品齊發 75吋智慧顯示器2萬有找

小米好久沒有一次送上這麼多家電新品！看準民眾對智慧家居用品的需求，宣布再推出13款居家新品以及2款智慧線視器，品相包含無線吸塵器、無線洗地機、行動電源、氣炸鍋、自動感應洗手機、夜燈、檯燈及隨身喇叭等，還有價格超值的Xiaomi智慧顯示器S Mini LED 2025以及Xiaomi智慧顯示器A Pro 2025 QLED。

全新隨附「寵物專用毛刷」大全配配件的Xiaomi無線吸塵器G20 Max、Xiaomi無線吸塵器G20和Xiaomi無線洗地機W20以強勁的吸力和多功能設計，讓家庭清潔變得更加高效便捷；行動電源則一口氣推出4款新品，從磁吸到自帶線、小巧易攜帶到超大電量，提供了多元靈活的充電選擇，不怕出門時電力焦慮；還有中容量的Xiaomi智慧氣炸鍋4.5L，和換上Type-C充電設計的Xiaomi自動感應洗手機Type-C版，3小時可充滿電，續航長達180天，不用準備電池更方便。

另外還有全新2款室內照明新品與2款隨身喇叭，其中Xiaomi夜燈3擁有600mAh 高容量鋰電池，在低光模式下可持續工作長達8個月，且同樣支援Type-C快速充電；Xiaomi LED智慧檯燈2，採用RA97高顯色指數，除了可觸控快速調整燈光亮度和模式，也可以透過語音調整，超級方便。

而2款藍牙喇叭Xiaomi Sound Pocket、Xiaomi Sound Outdoor，則是滿足用戶各種戶外、移動使用需求，皆具備IP67防塵防水等級，民眾可依照偏好的外型大小與音效需求來選購。