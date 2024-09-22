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小愛、阿奎亞陪你吃甜點！「我推的孩子」主題餐廳登場
多次推出不同主題的「FANFANS CAFÉ」，本季以全球現象級動畫「我推的孩子」為主題，在台北西門店、台中一中店打造期間限定主題咖啡館，不僅有動漫主題佈景，還有對應的餐點、飲品與許多週邊商品，讓粉絲們可以沈浸在我推的世界。
本次FANFANS CAFÉ 和「我推的孩子」合作打造的主題咖啡廳，佈置有滿滿的動畫劇照，重現經典名場面。店內還有小愛、阿奎亞、露比、有馬佳奈、黑川茜、MEMCHO…等人氣角色立牌，並且打造小愛的專屬舞台打卡區，背景有經典臺詞，兩側還有滿滿的舞台照，讓人體驗偶像的舞台魅力。
除了佈置之外，店內共推出有多款主題餐點與飲品。其中包括「小愛的紅醬蝴蝶麵」、「阿奎亞的咖哩」、「露比的紅酒燉牛肉」還有「皮耶勇酷雞的水煮特餐」等4款主餐，每道餐點都會附上角色小卡，每份售價320～330元。另外還有「永遠無限支持小愛聖代」、「新生B小町首次登台！」、「佳奈的帽子」等5款甜點，每份200～280元，均附有角色插卡。針對外帶，還有限定款馬卡龍，以及外帶限定小卡，等著粉絲蒐集。
飲品則有「小愛的草莓葡萄柚水果茶」、「阿奎亞的藍柑橘可爾必思」、「露比的草莓優酪乳」、「MEMCHO的布丁拿鐵特調」、「佳奈的草莓蝶豆花氣泡飲」、「茜的藍莓蝶豆花氣泡飲」、以及三款「Q版印刷奶蓋紅茶」。消費任一飲品，就贈送「我推的孩子」角色杯墊1張，台北西門店及台中一中店也將各有一款限定款杯墊。
針對粉絲，現場也供應一系列「我推的孩子」系列週邊新品。活動期間網路訂位用餐，繼贈送「角色迷你應援扇（皮耶勇酷雞款）」；購買週邊滿799，則可獲得角色迷你應援扇（共計三款，隨機贈送）。
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