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新光三越中港店5樓改裝潮世代登場 男神加持輪番上陣

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
新光三越中港店5樓改裝，偶像男神9月底前輪番上陣助力促銷。圖／聯合報系照片
新光三越中港店5樓改裝，偶像男神9月底前輪番上陣助力促銷。圖／聯合報系照片

新光三越台中中港店五樓全新改裝新開幕，以「社交」為核心，邀集全台76家潮世代品牌，32家中部獨家品牌，2家全台獨家，高規格打造「新潮世代紳活圈」

新光三越中港店邀請李國毅、陳柏霖、傅孟柏、李洋等男神陣容，以及風格玩家KOL雙生、吉二夫婦見面會外，輪番上陣，推出開幕限定獨家限量商品。即日起至9月25日消費達指定門檻，還可獲得SKMPOINTS點數。

新光三越表示，隨全球高爾夫年輕化趨勢，帶動高爾夫市場持續加溫，這次規劃全台最頂規時髦的高爾夫專區，集結16大潮系高爾夫品牌，如日劇天王木村拓喜愛的潮奢品牌MARK&LONA、日本名模山田優代言的Pearly Gates。

新光三越百貨首創高爾夫「一條龍」服務，包含數位高球體驗、一對一教練教學、量身調桿、球場秘書、客製球桿/球袋等七大服務。還有室內高爾夫數位專業試打室STEP Golf、亞洲最大規模的葡萄酒代理商ENOTECA品酒微醺空間，獨創時髦x社交x體驗的大人系社交生活場域。

品牌 教練 社交

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