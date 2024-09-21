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2025春夏米蘭時裝周／夕陽成靈感 GUCCI大玩色彩戲法

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
GUCCI經典的Horsebit馬銜鍊元素本季並創作出全新花紋與長靴，能量高漲。圖／翻攝自 IG @ gucci
GUCCI經典的Horsebit馬銜鍊元素本季並創作出全新花紋與長靴，能量高漲。圖／翻攝自 IG @ gucci

2025春夏米蘭時裝周期間，GUCCI再度於米蘭藝術設計博物館（Triennale Milano）舉辦大秀。身為開雲集團「頭牌」的古馳（GUCCI）被賦予眾望，出席星光包含新加入GUCCI成為品牌大使的防彈少年團BTS成員金碩珍Jin、韓團NewJeans成員Hanni、泰國品牌大使Gulf（Kanawut Traipipattanapong）、義大利職業網球男子選手Jannik Sinner都成為觀秀VIP，並欣賞品牌創意總監Sabato de Sarno督軍發表的全數54套新裝。

BTS金碩珍Jin成人氣王 大秀無違和義式時尚

其中Hanni身穿一件粉嫩色系的流蘇格紋超短上衣，並搭配牛仔褲、黑色Horsebit肩背包。全身造型除了窄版的Rosso Ancora皮帶格外醒目，纏繞的淺藍色絲巾搭配長髮儼然仙氣飄飄。頂著一頭金髮、身穿小白鞋的Jannik Sinner則以長褲、短版夾克內搭綠色Polo衫，這位新加盟GUCCI家族的品牌大使在2024四大網球公開賽的澳網、美網分別奪冠，同時目前暫居ATP世界第一位，期待他未來更精彩的對決名場面，以及還有進步空間的時尚指數。

最新成為GUCCI品牌大使、BTS團員金碩珍Jin則是秀場人氣王，寬闊的肩形搭配針織長袖毛衣、咖啡色西裝褲，加上腰間的金屬腰帶，與背景的Rosso Ancora背板，展現無違和的義式時尚。

Rosso Ancora紅成主調 圓領背心百搭多變

綜觀本季54套服裝，以Rosso Ancora為主色彩的成套設計便有5套之多，寬鬆長袖搭配長褲、削肩的長禮服、短版機車騎士夾克搭配長皮裙，完全火力展示GUCCI以及Sabato de Sarno對Rosso Ancora這種色調的迷戀。看似休閒的綠紅綠Web勾邊圓領背心除了在開場的Look 2搭配上低腰西裝褲、GG Logo皮帶、賽車手套、皮手環和手臂金屬環，演繹了中性、雌雄同體的孩子氣，再於大秀尾聲的第50、51、52、53等四套造型改搭配襲地長風衣、牛仔褲與頭巾，轉化為女版的大亨風格，自信氣場全展開。

畢竟季節設定於春夏，兩截式的結構也成為GUCCI 2025春夏的特色之一，可能是以短裙搭配低胸上衣、遮陽寬帽與高跟鞋，又或是亮片式削肩上衣搭配高衩刺繡流蘇長裙，展現出輕快優雅。

Horsebit馬銜鍊全面上位 印花、長靴全面啟動

過往GUCCI經典的馬銜鍊（Horsebit）元素，則在包款、鞋履外新加入了「生力軍」，品牌創意總監Sabato de Sarno開發出全新Horsebit印花，使用在遮陽帽、小可愛式上衣、短裙，以及收腰設計七分袖翻領外套上，共有薄荷綠、橘紅、螢光黃三種色系。同時女士鞋履也推出新款Horsebit長靴，鞋面有著經典的金色馬銜鍊設計，或將成為派對、戶外走跳的優雅單品。

值得一提的是，品牌創意總監Sabato de Sarno再於大秀中藏入一套色票戲法。在最後官方發表的54套秀圖中，秀圖背景由白色、淺橙、橘紅、到最終接近正紅，具一定的深淺濃淡變化；同時本季54套女裝的服裝多以單一色系為定調，純白、Rosso Ancora酒紅、深灰色、黑色、芥末螢光黃、橘紅、亞麻色，搭配上背景的色彩變化，宛如翻閱一本彩色色票，或也是Sabato de Sarno嘗試藏入的訊息：擁抱彩虹、開放平等、尊重多元。

GUCCI第三期的ANCORA雜誌，封面正與大秀空間色彩不謀而和。圖／翻攝自 IG @ gucci
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兩截式的結構是GUCCI 2025春夏特色，輕快、優雅也活力。圖／GUCCI提供
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資深歌手Debbie Harry也成本次嘉賓、展現不隨歲月退去的明星氣勢。圖／GUCCI提供
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俏皮的圓領背心帶有小男孩的氣息，單穿或搭配長外套各有不同風采。圖／GUCCI提供
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走秀的空間定調為一條漸變的多彩長廊，從白色到濃郁的Rosso Ancora紅、展現夏日夕陽的迷人魅力。圖／翻攝自 IG @ gucci
走秀的空間定調為一條漸變的多彩長廊，從白色到濃郁的Rosso Ancora紅、展現夏日夕陽的迷人魅力。圖／翻攝自 IG @ gucci
品牌代言人Jannik Sinner今年共「收下」2024美網、澳網兩座大滿貫賽事冠軍，是新一代職業網球球星。圖／GUCCI提供
品牌代言人Jannik Sinner今年共「收下」2024美網、澳網兩座大滿貫賽事冠軍，是新一代職業網球球星。圖／GUCCI提供
GUCCI創意總監Sabato de Sarno（左一）。圖／GUCCI提供
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GUCCI品牌代言人Hanni。圖／GUCCI提供
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Rosso Ancora紅色已是近年GUCCI愛用色彩，並在本季帶來街頭率性、晚宴、中性的多元樣貌。圖／GUCCI提供
Rosso Ancora紅色已是近年GUCCI愛用色彩，並在本季帶來街頭率性、晚宴、中性的多元樣貌。圖／GUCCI提供
GUCCI品牌代言人、防彈少年團BTS成員金碩珍Jin。圖／GUCCI提供
GUCCI品牌代言人、防彈少年團BTS成員金碩珍Jin。圖／GUCCI提供

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