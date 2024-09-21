2025春夏米蘭時裝周／TOD'S「AI」主題 頌讚工匠精神

TOD’S 2025春夏大秀日前已於米蘭Fonderia Carlo Macch鑄造廠圓滿落幕。包含品牌大使、品牌家族好友如榮倉奈奈、飯豐萬理江、町田啓太，以及韓星NCT成員廷祐Jungwoo都到場看秀。本季主題以「Artisanal Intelligence」，雖然縮寫為AI、但強調手工藝、工匠精神之於創造的無限可能。

以石膏雕塑雙手作品知名的藝術家Lorenzo Quinn，本次為TOD’S大秀場地打造了手握皮帶揮動的超大型裝置。整個場地不禁讓人聯想到運動時常見的「戰繩」，以持續抖動的皮繩揮灑精力，也像職人工匠以手藝和智慧，持續創作不懈。

綜觀本次41套新裝發表，平口、落肩的設計，展現出TOD’S女子不羈、甚至帶有男孩氣息的一面。成套白色或成套黑色的素雅色彩，手持寬大容量的托特包，可以是每日上下班的日常造型，也可以是前往度假路上的隨興自由，抽繩長褲並附寬大的前口袋。

岩石、沙色、青銅...饒富義大利地中海風景的色彩如綠草、藍海和紅土地相繼成為跨越季節的恆常單品。略為寬鬆的剪裁但仍強調腰身，不對稱的裁片、斗篷式的長大衣，都讓TOD’S女子在行走間呈現隨機律動，將心中對自由的渴望予以解放。這種對無壓力的追求也反應在咖啡色削肩式長洋裝或白色平口洋裝上，搭配樂福鞋或平底涼鞋，將極簡主義進行到底。