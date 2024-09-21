穆斯林旅客體驗台灣之美 大馬150家業者推主題行程

為衝刺穆斯林旅客來台，觀光署日前公布馬來西亞女星娜比拉．拉扎利（Nabila Razali）擔任觀光代言人 。觀光署今天說，有150多家業者將推拉扎利主題行程，可望吸引旅客。

根據交通部觀光署統計，今年1到8月約有500萬名外國旅客訪台，為了加大對外籍旅客的吸引力，觀光署針對韓國市場找了男星圭賢為代言人，日本市場則找了妻夫木聰，而針對穆斯林市場，則是找來馬來西亞影歌雙妻的女星娜比拉．拉扎利 。

拉扎利2020年發表的單曲第2次機會（PeluangKedua），在YouTube上獲得6000萬觀看次數，並在Spotify上擁有780萬名聽眾，今年最新歌曲開齋節哪裡過（Raya Mana）在YouTube上更獲得了1490萬觀看次數。

拉扎利的高人氣可望帶來不少旅客隨著她的腳步訪台，觀光署指出，預計2025春季MATTA旅展，全馬將有超過150家旅行業者推出拉扎利推薦主題旅遊產品，吸引大馬穆斯林深度體驗台灣之美。

除此之外，9月下旬也將有業者來台踩線，觀光署說，邀請25家穆斯林旅遊業者赴南台灣參訪，並於高雄寒軒大飯店辦理台馬旅行業者交流活動，希望3年內可以讓穆斯林旅客來台數倍增。

近年來觀光署大力推動穆斯林市場，台灣也已經是連續6年在全球穆斯林旅遊指數（GMTI）獲得前3名。