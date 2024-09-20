Saint Laurent、Delvaux、McQueen新包 解構幾何輪廓

包包雖然是隨身收納的用品，但因為輪廓的設計、皮革材質的選用、設計師的巧思，更能展現出不亞於服裝的個人品味，一如近日便有Saint Laurent、McQueen與Delvaux等多個品牌不約而同推出全新包款，悉數聚焦在全新的幾何輪廓，展現隨身的時尚姿態。

創立於1829年、比利時王室愛用品牌Delvaux原就有包含The Pin、Lignot、Léonce等系列包款。新作L’Airess則結合大膽的梯形，加上圓孔的鏤空形式展現空間之美。原來包款是從1946年Delvaux的Avia Airess旅行箱系列重新改造，新款則採用Taurillon小牛皮、並有大號與超大兩種尺寸，包款兩側的皮革外擴或收入時將呈現完全不同的量體印象，宛如摺紙藝術般、造型感簡潔但難以忽視。

同樣展現對輪廓實驗品味的McQueen，其新包Sling Bag最搶眼的莫過於寬版背帶，以及經典的Cross-Bar金屬扣飾，帶來宛如手上配戴「手指虎」得金屬印象；包款角落並印有銀色McQueen字樣，合計帶來黑、棕、蔓越莓、白色設計，白色款並營造出仿舊、龜裂質地，可手提或肩背，是有稜有角個性的風格外現。

法國時尚經典品牌Saint Laurent新款Y Tote Bag則從品牌創辦人、設計師Yves Saint Laurent的首字母Y轉譯、再設計，整體包款直觀便讓人聯想到英文字母Y，並有黑色、磚色粒面小牛皮款式與沙色帆布拼接磚色植鞣皮革款；全球名人如超模Anja Rubik、裘德洛之女Iris Law、品牌代言人朴彩英Rosé都已配戴造型，尤其朴彩英更是以Y Tote Bag搭配牛仔褲、尖頭靴與黑色西裝，展現俐落前衛風格。

當季節更迭之際，除了服裝色彩材質逐漸變化，或也可挑選一只全新包款，以幾何輪廓，展現個人的品味趣向。