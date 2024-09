樂高攜手「菲董」Pharrell Williams　讓想像力飛向宇宙

玩具品牌樂高®與知名音樂人暨潮流界指標人物「菲董」Pharrell Williams攜手推出LEGO Icons系列最新產品「10391 Over the Moon with Pharrell Williams」,希望鼓勵大眾把想像力化為創造的動力,只要你保有好奇心,每個人都有一飛沖天的無限潛能。此組新品以菲董對宇宙的著迷為靈感,其無邊無際的特性象徵著人們對一切事物的好奇心與幻想,太空梭造型也帶著一股衝勁,因為對於菲董來說,好奇心是蘊藏在所有人體內的生命泉源。

「10391 Over the Moon with Pharrell Williams」由三個主要部分組合而成。第一部分是黑金配色的雙人座位太空梭,象徵著無限潛力;第二部分是支撐太空梭飛起來的彩色噴射氣流以及底部的白色煙霧,其中,明亮而生動的彩色氣流象徵著想像力、創造力和玩樂的能力,底部蓄勢待發的白色煙霧也像是壓抑不住的好奇心帶來躍躍欲試的能量;最後,盒組的第三部分是可以收納49個樂高人頭部零件的算盤展示架「菲瑞之友(My Phriends)」,這49個人偶臉孔樣貌各異,包含了7種膚色,而在展示架頂部還能擺放菲董夫婦兩個人偶及太空頭盔,共51個獨特的迷你人偶頭像,其中超過30個是專為此款盒組精心設計,也體現菲董希望突破隔閡,充分展現多樣性與包容性的重要。