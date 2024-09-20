快訊

境內公司與黎巴嫩呼叫器爆炸案有關？保加利亞國安局發聲了

「新新併」併購案資料送齊了！公平會：最快可能下周立案

聽新聞
0:00 / 0:00

Hi-Q褐藻生活館打造舞台 為身障街頭藝人圓夢

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
Hi-Q褐藻生活館假日音樂會五週年，聯合報系文化基金會共襄盛舉。林建榮/攝影
Hi-Q褐藻生活館假日音樂會五週年，聯合報系文化基金會共襄盛舉。林建榮/攝影

Hi-Q褐藻生活館自2019年7月開幕至今，一直夢想為身障街頭藝人打造一座包容、友善的舞台，這個夢想走過了第五個年頭，並透過「假日音樂會」實現，五年間累積近400場演出，超過50位身障街頭藝人登台，用音樂傳遞勇氣與力量。這項活動不僅獲聯合報系文化基金會大力支持，也透過媒體平台讓更多人認識這些才華橫溢的藝術家。

今天記者會上，小提琴家陳冠文演奏「美女與野獸」、「風中奇緣」和「海底總動員」贏得滿堂彩。陳冠文的父母感謝Hi-Q為藝術家們提供了展示才能的平台，觀眾的鼓掌、鼓勵，讓冠文感受到自己的音樂不僅能帶來歡樂，還能打動人心，得到很大的成就感，「這不僅讓冠文有機會一展才華，更開啟了與社會連結的新大門。」參加音樂會的觀眾則在這個舞台上看見不一樣的生命故事，有觀眾說「每一次看演出，都能感受到那種深刻的情感和力量。」

Hi-Q中華海洋生技執行副總經理陳迪智、台灣厚道社會服務聯合會秘書長陳樹人致詞說，特別感謝大家一路以來的支持與參與。這五年來，Hi-Q褐藻生活館見證了50多位身障街頭藝人的成長，他們的故事不僅感動了現場觀眾，也為這些藝術家的生活帶來了許多正向的改變。「未來Hi-Q將繼續努力，為身障街頭藝人創造更多機會，幫助他們實現自我價值。」

聯合報系文化基金會營運長邱文通表示，每一位身障藝人的故事都值得被看見、被聽見，在這樣的舞台，不僅提供機會，更是為社會注入更多的愛與希望，期望這股力量能夠傳遞到社會的每一個角落，激發更多人關注、支持這些藝術家。

街頭藝人 身障 音樂會

延伸閱讀

佳士得新總部20、21世紀藝術首拍 獻印象派莫內梵谷傑作

「MIT新人推薦特區」 助新銳藝術家更快進入藝術市場

台藝術家陳亮融參展倫敦設計節 翻轉日常中的物件

桃園科技藝術節探討人與AI關係 超精彩無人機表演快看

相關新聞

樂高攜手「菲董」Pharrell Williams　讓想像力飛向宇宙

玩具品牌樂高®與知名音樂人暨潮流界指標人物「菲董」Pharrell Williams攜手推出LEGO Icons系列最新...

Hi-Q褐藻生活館打造舞台 為身障街頭藝人圓夢

Hi-Q褐藻生活館自2019年7月開幕至今，一直夢想為身障街頭藝人打造一座包容、友善的舞台，這個夢想走過了第五個年頭，並...

佳士得新總部20、21世紀藝術首拍 獻印象派莫內梵谷傑作

佳士得（Christie's）將於9月26日於香港地標The Henderson的全新佳士得亞太區總部舉辦首場現場拍賣，...

「MIT新人推薦特區」 助新銳藝術家更快進入藝術市場

「Art Taipei 2024台北國際藝術博覽會」10月25至28日在台北世貿中心一館登場，文化部今辦理「MIT新人推...

iPhone 16高階款大熱賣 中華電：Pro、Pro Max 占比高達85%

iPhone 16新機開賣首日，中華電信（2412）統計，iPhone 16 Pro及iPhone 16 Pro Max...

紙風車「雨馬」首度到花蓮驚呼聲連連 今起3天連演8場

行政院客委會與紙風車劇團聯手打造的客家親子音樂劇「雨馬」首次到東部，今天起在花蓮東大門夜市廣場連演3天、8場，高達4層樓...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。