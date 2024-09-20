Hi-Q褐藻生活館打造舞台 為身障街頭藝人圓夢

Hi-Q褐藻生活館自2019年7月開幕至今，一直夢想為身障街頭藝人打造一座包容、友善的舞台，這個夢想走過了第五個年頭，並透過「假日音樂會」實現，五年間累積近400場演出，超過50位身障街頭藝人登台，用音樂傳遞勇氣與力量。這項活動不僅獲聯合報系文化基金會大力支持，也透過媒體平台讓更多人認識這些才華橫溢的藝術家。

今天記者會上，小提琴家陳冠文演奏「美女與野獸」、「風中奇緣」和「海底總動員」贏得滿堂彩。陳冠文的父母感謝Hi-Q為藝術家們提供了展示才能的平台，觀眾的鼓掌、鼓勵，讓冠文感受到自己的音樂不僅能帶來歡樂，還能打動人心，得到很大的成就感，「這不僅讓冠文有機會一展才華，更開啟了與社會連結的新大門。」參加音樂會的觀眾則在這個舞台上看見不一樣的生命故事，有觀眾說「每一次看演出，都能感受到那種深刻的情感和力量。」

Hi-Q中華海洋生技執行副總經理陳迪智、台灣厚道社會服務聯合會秘書長陳樹人致詞說，特別感謝大家一路以來的支持與參與。這五年來，Hi-Q褐藻生活館見證了50多位身障街頭藝人的成長，他們的故事不僅感動了現場觀眾，也為這些藝術家的生活帶來了許多正向的改變。「未來Hi-Q將繼續努力，為身障街頭藝人創造更多機會，幫助他們實現自我價值。」

聯合報系文化基金會營運長邱文通表示，每一位身障藝人的故事都值得被看見、被聽見，在這樣的舞台，不僅提供機會，更是為社會注入更多的愛與希望，期望這股力量能夠傳遞到社會的每一個角落，激發更多人關注、支持這些藝術家。