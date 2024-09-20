佳士得新總部20、21世紀藝術首拍 獻印象派莫內梵谷傑作

佳士得（Christie's）將於9月26日於香港地標The Henderson的全新佳士得亞太區總部舉辦首場現場拍賣，迎接亞太區拍賣的全新時代到來。此次兩場二十及二十一世紀藝術拍賣，夜拍46件拍品拍前低估價共約8.84億港元，日拍98件的前低估價共約1.63億；領銜焦點為印象派大師克勞德莫內（Claude Monet）於125年前創作的鉅作《睡蓮》，估價約2億港元起。預展將於9月22日起至26日止於總部舉辦。

佳士得亞太區副主席暨二十及二十一世紀藝術類別主管Cristian Albu表示，今年距離莫內《印象日出》劃時代鉅作標誌印象派的誕生，恰好150周年；同時全球重要藝術機構也都在舉辦印象派藝術特展。就他的觀察，亞洲藏家，從1980年代的日本到近20年的華人藏家，印象派藝術在亞洲一直相當受到歡迎，但過往亞洲藏家都必須去到歐美尋覓適合的藏品，他認為，在佳士得亞太區總部開幕的首場現場拍賣推出這位「印象派之父」的作品，是理所當然的。

此作為莫內家族珍藏逾百年，亞洲也未曾有莫內的睡蓮作品上拍過，又是莫內第一次以睡蓮為主角的八件系列畫作之一，開了他兩百多件睡蓮畫作的先河，是藝術家極具重要性的作品。這八件畫作中有4件為博物館收藏，這件拍品為4件私人藏家手上第一件現身拍場的。

同場舉槌的還有由波旁兩西西里皇室（HRH Princess Camilla of Bourbon Two Sicilies）珍藏逾30年的梵谷鉅作《停泊的船隻》，估價2.3港元起（約台幣近10億元），預計將刷新藝術家亞洲拍賣紀錄。此為藝術家巴黎時期（1886-88）的代表作，比莫內睡蓮早10年。他在這個夏天創作了40幅作品，其中9幅畫作為3組三聯畫，《停泊的船隻》為其中一組三聯畫之一，另外兩件如今分別藏於蘇黎世美術館布爾勒收藏展覽館和牛津阿什莫林博物館。

常玉《曲膝白色裸女》作於1930年，在他藝術生涯創作中，僅12件出自這個時期，黑白用色極簡拍場相當少見，裸女勾邊均有刻蝕，畫作模特兒被認為是他當時的妻子。《曲膝白色裸女》先是由他的經紀人Henn-Pierre Roche收藏，後來也成為希耶戴（Jean-Claude Riedel）收藏的一部分，再到歐Dreyfus伉儷手上，才到如今藏家手上，今首度現身拍場。

以單色畫聞名的韓國藝術家金煥基，《無題》創作於1971年。1963年直至1974年逝世期間，是藝術家作品最成熟傑出的時期。今年也適逢藝術家逝世50週年；藍色對藝術家來說也是精神領域的重要象徵。尺幅恢宏的趙無極《05.06.80 — 三聯作》，為藝術家1980年代所創作的十二幅三聯作之一，曾現身拍場的三聯作至今僅有四幅。創作出於藝術家「無境時期」，結合西方繪畫捕捉光影的技巧，和中國傳統山水畫常用的動點透視法，曾在多場重要展覽中展出。