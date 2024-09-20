iPhone 16高階款大熱賣 中華電：Pro、Pro Max 占比高達85%
iPhone 16新機開賣首日，中華電信（2412）統計，iPhone 16 Pro及iPhone 16 Pro Max銷售占比達85%，為果粉在新機開賣首波選購的頂規旗艦主力機種。
中華電信分析，iPhone 16新機首賣日最新銷售情況，以申辦「精采5G」月繳1,399元資費佔最大宗，前3名最搶手機型分別為「iPhone 16 Pro 沙漠色鈦金屬256GB」、「iPhone 16 Pro Max沙漠色鈦金屬256GB」、「iPhone 16 Pro Max原色鈦金屬256GB」，顯示蘋果今年推出的iPhone 16 Pro系列新色「沙漠色鈦金屬」如預期為忠實果粉首選；iPhone 16 系列則以「白色」獲得果粉青睞。
中華電信同步宣布，「iPhone 16全系列新機百萬Hami Point 送果粉」抽獎活動開跑，總計2階段。凡於2024年11月30日前申辦「精采5G購機方案」月繳1,399元（含）以上，有機會抽16,788點Hami Point（20名）、13,990點Hami Point（30名）與6,995點Hami Point（50名）等共100個獎項、總價值達110萬元！Hami Point 1點即1元，可於「Hami Go」自由兌換Apple Watch、AirPods Pro等商品與配件。
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