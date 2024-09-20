LV經典Damier棋盤格極簡美學 變身百搭中性珠寶

Damier棋盤格圖案是路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）備受喜愛的一款圖案。由路易威登（Louis Vuitton）與其子喬治威登（George Vuitton）於1888年推出，靈感取自其創作年份，以三個數字8為特色，表現出無限與永恆的概念，用於裝飾硬箱與行李箱，不僅讓品牌迅速在眾多競爭對手中脫穎，更成為路易威登原創設計精神的強烈象徵。

如今，在路易威登腕表與珠寶藝術總監Francesca Amfitheatrof的重新演繹下，Le Damier de Louis Vuitton高級珠寶系列擷取路易威登歷史悠久、極具代表性之Damier棋盤格圖案的特徵，成為一系列嶄新的珠寶作品：經典圖案以黃K金或白K金兩種材質打造的格狀方塊和鑽石組成，沿著純粹的幾何中心線延伸，展現出珠寶獨特的流暢性和連續性。

共12款新作中，戒指是此全新高級珠寶系列重點：中性的設計共提供三種寬度選擇，優雅的日常款式以兩排黃K金和鑽石為特色；更為華麗的款式以四排黃K金與鑽石引人注目。無論是堆疊、層疊還是打扮不同的造型，Damier棋盤格圖案都讓人能盡情發揮創意，也更添設計上原本就具備的無限可能性。新款手鍊汲取了原版網球手鍊以雋永酷勁又鮮明的Damier重複圖案，更新了網球手鍊的休閒奢華風格。另有一款單顆圓形鑲鑽吊墜以及一對鑲鑽黃K金圈狀耳環，採用雕刻堆疊造型。