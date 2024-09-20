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LV經典Damier棋盤格極簡美學 變身百搭中性珠寶

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
路易威登推出Le Damier de Louis Vuitton高級珠寶系列。圖／路易威登提供
路易威登推出Le Damier de Louis Vuitton高級珠寶系列。圖／路易威登提供

Damier棋盤格圖案是路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）備受喜愛的一款圖案。由路易威登（Louis Vuitton）與其子喬治威登（George Vuitton）於1888年推出，靈感取自其創作年份，以三個數字8為特色，表現出無限與永恆的概念，用於裝飾硬箱與行李箱，不僅讓品牌迅速在眾多競爭對手中脫穎，更成為路易威登原創設計精神的強烈象徵。

如今，在路易威登腕表與珠寶藝術總監Francesca Amfitheatrof的重新演繹下，Le Damier de Louis Vuitton高級珠寶系列擷取路易威登歷史悠久、極具代表性之Damier棋盤格圖案的特徵，成為一系列嶄新的珠寶作品：經典圖案以黃K金或白K金兩種材質打造的格狀方塊和鑽石組成，沿著純粹的幾何中心線延伸，展現出珠寶獨特的流暢性和連續性。

共12款新作中，戒指是此全新高級珠寶系列重點：中性的設計共提供三種寬度選擇，優雅的日常款式以兩排黃K金和鑽石為特色；更為華麗的款式以四排黃K金與鑽石引人注目。無論是堆疊、層疊還是打扮不同的造型，Damier棋盤格圖案都讓人能盡情發揮創意，也更添設計上原本就具備的無限可能性。新款手鍊汲取了原版網球手鍊以雋永酷勁又鮮明的Damier重複圖案，更新了網球手鍊的休閒奢華風格。另有一款單顆圓形鑲鑽吊墜以及一對鑲鑽黃K金圈狀耳環，採用雕刻堆疊造型。

路易威登推出Le Damier de Louis Vuitton高級珠寶系列。圖／路易威登提供
路易威登推出Le Damier de Louis Vuitton高級珠寶系列。圖／路易威登提供
Le Damier de Louis Vuitton手鐲5毫米款，黃K金鑲嵌鑽石，64萬0,000元。圖／路易威登提供
Le Damier de Louis Vuitton手鐲5毫米款，黃K金鑲嵌鑽石，64萬0,000元。圖／路易威登提供
Le Damier de Louis Vuitton戒指5.5毫米款，白K金鑲嵌鑽石，23萬4,000元。圖／路易威登提供
Le Damier de Louis Vuitton戒指5.5毫米款，白K金鑲嵌鑽石，23萬4,000元。圖／路易威登提供
Le Damier de Louis Vuitton粗版手鐲7毫米款，白K金鑲嵌鑽石，95萬元。圖／路易威登提供
Le Damier de Louis Vuitton粗版手鐲7毫米款，白K金鑲嵌鑽石，95萬元。圖／路易威登提供
Le Damier de Louis Vuitton戒指9毫米款，黃K金鑲嵌鑽石，38萬8,000元。圖／路易威登提供
Le Damier de Louis Vuitton戒指9毫米款，黃K金鑲嵌鑽石，38萬8,000元。圖／路易威登提供
Le Damier de Louis Vuitton戒指7毫米款，黃K金與鑽石，30萬3,000元。圖／路易威登提供
Le Damier de Louis Vuitton戒指7毫米款，黃K金與鑽石，30萬3,000元。圖／路易威登提供
Le Damier de Louis Vuitton戒指5.5毫米款，黃K金鑲嵌鑽石，22萬2,000元。圖／路易威登提供
Le Damier de Louis Vuitton戒指5.5毫米款，黃K金鑲嵌鑽石，22萬2,000元。圖／路易威登提供
路易威登推出Le Damier de Louis Vuitton高級珠寶系列。圖／路易威登提供
路易威登推出Le Damier de Louis Vuitton高級珠寶系列。圖／路易威登提供
Le Damier de Louis Vuitton圈狀耳環，黃K金鑲嵌鑽石，33萬6,000元。圖／路易威登提供
Le Damier de Louis Vuitton圈狀耳環，黃K金鑲嵌鑽石，33萬6,000元。圖／路易威登提供
Le Damier de Louis Vuitton手鐲3.5毫米款，黃K金鑲嵌鑽石，45萬6,000元。圖／路易威登提供
Le Damier de Louis Vuitton手鐲3.5毫米款，黃K金鑲嵌鑽石，45萬6,000元。圖／路易威登提供
Le Damier de Louis Vuitton項鍊，黃K金鑲嵌鑽石，19萬6,000元。圖／路易威登提供
Le Damier de Louis Vuitton項鍊，黃K金鑲嵌鑽石，19萬6,000元。圖／路易威登提供
Le Damier de Louis Vuitton戒指7毫米款，白K金鑲嵌鑽石，31萬8,000元。圖／路易威登提供
Le Damier de Louis Vuitton戒指7毫米款，白K金鑲嵌鑽石，31萬8,000元。圖／路易威登提供

珠寶 鑽石

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