佳士得亞太總部開幕迎拍賣新篇章 開雲集團小王子同賀

經5年籌備，國際拍賣行佳士得（Christie's）進駐位於香港地標The Henderson的全新佳士得亞太區總部，並於今（9月20）日舉辦開幕儀式。因應全年經常性開放空間而更新的拍賣時程也同時揭開序幕，首場現場拍賣將於9月26日舉槌。

開幕儀式上，今年剛接手掌管佳士得的François Louis Nicolas Pinault 特地出席，他是佳士得隸屬的開雲集團（Kering）擁有者François-Henri Pinault之子。包括佳士得CEO施俊安（Guillaume Cerutti）、亞太區總裁龐智鋒（Francis Belin）都出席共同剪綵。全新佳士得亞太區總部位於由扎哈哈迪德建築事務所（Zaha Hadid Architects，簡稱ZHA）設計的The Henderson大樓6到9樓；施俊安表示，亞太總部的開幕標誌佳士得250年歷史的一個里程碑，足見當今亞洲市場的重要性。

The Henderson的外觀設計靈感源自象徵香港的洋紫荊花蕾含苞待放的姿態。龐智鋒表示，選擇進駐The Henderson除了地點、外觀之外，還有永續考量；佳士得在2021年就首開業界先河，承諾將於2030年實現淨零碳排放，為此，佳士得除了在出版發行及商務差旅等不同方面改變以往做法之外，原本占八成以上總碳排放的建築場域使用和運輸，除了改以海運取代空運，佳士得也積極尋求減少建築場域碳排的方式，進駐The Henderson也成了拍賣行達成永續目標的作為之一。「在這時間點能進駐如此空間，機遇難得。」龐智鋒說。

亞太區總裁龐智鋒在接手亞洲媒體訪問時表示，選擇香港作為亞太總部中心據點，有其金流、人流等交通優勢，但僅有20%的活動是在香港發生，其他80%的活動都在亞洲其他地點，因此佳士得在亞洲共有9個分部，整個模式是以位於香港的亞太中心去協助各地的藏家活動。而隨著拍賣時程和形式的變動，各地預展的形式與規模也會有所變動，但他有信心只要策劃充足、拍品足夠優秀，藏家很快就會適應。