iPhone 16開賣銷售表現較去年成長 燦坤看好帶動一波換機潮
燦坤（2430）20日上午11點整迎來iPhone 16開賣日，燦坤表示，據門市統計，今天早上11點營業前的排隊人流相比去年更為踴躍。今年iPhone 16開賣第一小時的銷售表現相比去年iPhone 15成長；其中iPhone 16 Pro、Pro Max系列所有規格皆於營業後第一小時搶購一空；iPhone 16及Plus系列以湛海藍、湖水綠兩款新色最受歡迎。
燦坤指出，這一代iPhone在維持與15系列相同的官方售價基礎上，搭載了最先進A18晶片使性能達到升級，同時導入Apple Intelligence智慧服務，首度新增相機控制按鈕、以及5倍變焦鏡頭配置，今年第4季將有望帶動近三年最強一波換機潮。
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