航空迷注意！闖關抽機票折抵金 國泰航空快閃信義區
國泰航空品牌活動自今（9月20日）起至28日推出「Feels good to move 由心起動」，於台北新光三越信義新天地A8館快閃登場。現場打造了一個融合登機門與機艙等飛行元素的沉浸式空間，讓民眾一秒置身飛行旅程中。同時也汲取自桃園與香港國際機場的跑道視覺特色，帶領旅人逐步展開「由心起動」的探索旅程。
活動中，民眾可獲得登機證造型的集點卡，現場加入或出示國泰航空的國泰會員號碼，即可免費兌換由「國泰 亞洲萬里通」餐飲夥伴「N2咖啡自行車」提供的氮氣飲品，象徵登機時的迎賓飲。接著走入機艙拍照留念，盡情展現自我。在「飛向世界」航點牆，還可以探索國泰航空跨越全球200多個航點，並票選出最嚮往的旅行目的地，體驗飛躍界限的感動。
此外，現場也展示了國泰航空機上備品及一系列品牌質感旅行選物，包含頭等艙及商務艙Bamford機上備品、國泰Ｘ Samsonite行李箱、國泰Ｘ Start From Zero全新特別版備餐間收納箱、空中巴士 A321neo 模型套裝等。
參與活動，並完成「Feels good to move 由心起動」全數關卡、於現場打卡分享至社群，還可參加抽獎。獎項包含香港及東京來回商務艙機票折抵金、1,000元機票折抵金、國泰Ｘ 愛陶樂日常餐具套裝等限量品牌好禮等。
國泰航空「Feels good to move由心起動」品牌活動
活動時間：2024/9/20(五)～9/28(六) 12:00～9:00PM
活動地點：新光三越信義新天地A8館北大門（台北市信義區松高路12號）
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