快訊

中信金控董事會決議 終止新光金控收購案

雷雨亂航班！嘉義機場暫停地面作業 部分航班恐延誤

與中毒案有關？台東阿嬤家中發現「芬普尼」 植物專家這樣說

航空迷注意！闖關抽機票折抵金 國泰航空快閃信義區

聯合報／ 記者羅建怡 / 即時報導
走入國泰航空機艙拍照留念，盡情展現自我，還能將獨一無二的「動」感美好回憶帶回家。圖/國泰航空提供
走入國泰航空機艙拍照留念，盡情展現自我，還能將獨一無二的「動」感美好回憶帶回家。圖/國泰航空提供

國泰航空品牌活動自今（9月20日）起至28日推出「Feels good to move 由心起動」，於台北新光三越信義新天地A8館快閃登場。現場打造了一個融合登機門與機艙等飛行元素的沉浸式空間，讓民眾一秒置身飛行旅程中。同時也汲取自桃園與香港國際機場的跑道視覺特色，帶領旅人逐步展開「由心起動」的探索旅程。

活動中，民眾可獲得登機證造型的集點卡，現場加入或出示國泰航空的國泰會員號碼，即可免費兌換由「國泰 亞洲萬里通」餐飲夥伴「N2咖啡自行車」提供的氮氣飲品，象徵登機時的迎賓飲。接著走入機艙拍照留念，盡情展現自我。在「飛向世界」航點牆，還可以探索國泰航空跨越全球200多個航點，並票選出最嚮往的旅行目的地，體驗飛躍界限的感動。

此外，現場也展示了國泰航空機上備品及一系列品牌質感旅行選物，包含頭等艙及商務艙Bamford機上備品、國泰Ｘ Samsonite行李箱、國泰Ｘ Start From Zero全新特別版備餐間收納箱、空中巴士 A321neo 模型套裝等。

參與活動，並完成「Feels good to move 由心起動」全數關卡、於現場打卡分享至社群，還可參加抽獎。獎項包含香港及東京來回商務艙機票折抵金、1,000元機票折抵金、國泰Ｘ 愛陶樂日常餐具套裝等限量品牌好禮等。

國泰航空「Feels good to move由心起動」品牌活動

活動時間：2024/9/20(五)～9/28(六) 12:00～9:00PM

活動地點：新光三越信義新天地A8館北大門（台北市信義區松高路12號）

活動現場展示國泰航空機上備品及一系列品牌質感旅行選物。圖/國泰航空提供
活動現場展示國泰航空機上備品及一系列品牌質感旅行選物。圖/國泰航空提供

品牌 國泰航空 機艙

延伸閱讀

國泰航空品牌活動開跑 集點可抽香港、東京機票折抵金

台灣飯店集團首家獲獎！國泰獲頒「Best Workplaces」

歐盟：國泰航空發動機起火恐因清潔致燃料管破裂

關心產後母體健康 新竹「泰太聚聚運動中心」成為紓壓健身好去處

相關新聞

航空迷注意！闖關抽機票折抵金 國泰航空快閃信義區

國泰航空品牌活動自今（9月20日）起至28日推出「Feels good to move 由心起動」，於台北新光三越信義新...

2025倫敦時裝周春夏／Burberry從容優雅混搭英式創意

所謂的英式風格一向都是一種多面向的指涉。英倫時尚品牌Burberry日前發表了2025夏季大秀，席間並有泰國男星Brig...

國泰航空品牌活動開跑 集點可抽香港、東京機票折抵金

國泰航空舉辦品牌活動「Feels good to move 由心起動」，9月20日至9月28日於台北新光三越信義新天地A...

中華電信首次北、中、高三地同步舉辦iPhone 16新機首賣會！「百萬Hami Point寵果粉」抽獎活動起跑

中華電信今天（9月20日）首次於北、中、高三地同步舉辦iPhone 16新機首賣會，同時宣布上午8點起於全台近500間指...

2025米蘭時裝周春夏／Prada破格實驗 厚底牛津鞋回歸

2025春夏米蘭時裝周期間，義大利精品品牌Prada甫於米蘭Fondazione Prada的Deposito舉辦了大秀...

全台唯一站 「梵谷：尋光之路 特展」感動數萬民眾好評展出中

2024年國際大展「梵谷：尋光之路」，自8月24日開展後即好評如潮，像是「能在國內看到梵谷真跡，真的感動」、「展覽周邊好讚」、「喜歡梵谷的人絕對不能錯過」等眾多網友留言，開展不到一個月吸引數萬民眾蜂擁朝聖梵谷鉅作，主辦單位富邦美術館與聯合數位文創也提醒：「歡迎週一至週五來展，參觀品質更佳，平日下午4點半還有限額的定時導覽服務，民眾可多加利用。」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。