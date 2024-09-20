2025倫敦時裝周春夏／Burberry從容優雅混搭英式創意

所謂的英式風格一向都是一種多面向的指涉。英倫時尚品牌Burberry日前發表了2025夏季大秀，席間並有泰國男星Bright、韓國女星孔曉振、日本女星水川麻美、「模二代」萊拉摩絲（Lila Moss）等人現身，合計51套的男女服裝，並在由藝術家Gary Hume所改造的倫敦國家劇院進行走秀，展現纖細輕盈的新一代英式時髦想像。

即便已是英倫老牌，但Burberry持續在包款、風衣結構，甚至是色彩上也持續注入新能量，本季便以棕櫚色、綠色、風鈴草和丁香紫，搭配具有自然風格聯想的原木、駝色、赤陶和天藍色貫穿服裝配件。

長風衣、軍裝外套 自由解構

從容不迫的優雅貴族精神被賦予更為愜意的自由型態，像是軍裝的長外套、長版防風大衣都被拆解重組，像是將兩臂肩章側邊重複排比以腰帶扣環，並內藏以機車騎士夾克、西裝背心的結構特色，在女裝上則不時可見長風衣外套被改造成連身不對稱洋裝長裙，軍事風格鮮明，卻又別具個性。

近距離欣賞配件，其中露趾穆勒鞋和Twine高跟鞋為服裝更添女性魅力，男士的雙腳捨棄了正式皮鞋，讓雙腳從壓力或結構中解放、改以柔軟皮革的樂福鞋。新款的Country包則運用飾以Burberry格紋的粒面皮革，而以壓紋皮、麂皮和格紋皮料拼接的B Clip包也煥發著全新「表情」。

上流貴族與次文化 風格的跨階級相融

斜式的披風以黑白條紋散發法式的藝術氣息，為領口賦予溫度並呈現愜意隨性；英倫風格兼容於貴族和龐克的矛盾二元性也在本季Burberry女裝上無違和並存，像是長版連帽滑雪大衣內搭上刺繡亮片的連身裙，另一套造型則是以短版機車夾克搭配開高岔的絲質半透百褶長裙，像是摩德族與王妃之女的跨階級相融。多口袋設計、防水拉鍊、工作褲等藍領色彩鮮明的元素，並搭配以不同形式的軍裝外套。

然而Burberry創意總監Daniel Lee即便大玩實驗重組手法，但始終沒有忘記Burberry內建的貴族DNA，請看最後第51套、由中國超模劉雯的壓軸之作：金色的亮片刺繡洋裝，在行走之際自然地搖擺、流動，時而反叛、但不忘優雅，正是Burberry多元的風格魅力總和。