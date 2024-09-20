快訊

中信金控董事會決議 終止新光金控收購案

雷雨亂航班！嘉義機場暫停地面作業 部分航班恐延誤

與中毒案有關？台東阿嬤家中發現「芬普尼」 植物專家這樣說

聽新聞
0:00 / 0:00

2025倫敦時裝周春夏／Burberry從容優雅混搭英式創意

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
壓軸第51套的金色刺繡亮片洋裝，展現英倫貴族的閃耀氣勢。圖／Burberry提供
壓軸第51套的金色刺繡亮片洋裝，展現英倫貴族的閃耀氣勢。圖／Burberry提供

所謂的英式風格一向都是一種多面向的指涉。英倫時尚品牌Burberry日前發表了2025夏季大秀，席間並有泰國男星Bright、韓國女星孔曉振、日本女星水川麻美、「模二代」萊拉摩絲（Lila Moss）等人現身，合計51套的男女服裝，並在由藝術家Gary Hume所改造的倫敦國家劇院進行走秀，展現纖細輕盈的新一代英式時髦想像。

即便已是英倫老牌，但Burberry持續在包款、風衣結構，甚至是色彩上也持續注入新能量，本季便以棕櫚色、綠色、風鈴草和丁香紫，搭配具有自然風格聯想的原木、駝色、赤陶和天藍色貫穿服裝配件。

長風衣、軍裝外套 自由解構

從容不迫的優雅貴族精神被賦予更為愜意的自由型態，像是軍裝的長外套、長版防風大衣都被拆解重組，像是將兩臂肩章側邊重複排比以腰帶扣環，並內藏以機車騎士夾克、西裝背心的結構特色，在女裝上則不時可見長風衣外套被改造成連身不對稱洋裝長裙，軍事風格鮮明，卻又別具個性。

近距離欣賞配件，其中露趾穆勒鞋和Twine高跟鞋為服裝更添女性魅力，男士的雙腳捨棄了正式皮鞋，讓雙腳從壓力或結構中解放、改以柔軟皮革的樂福鞋。新款的Country包則運用飾以Burberry格紋的粒面皮革，而以壓紋皮、麂皮和格紋皮料拼接的B Clip包也煥發著全新「表情」。

上流貴族與次文化 風格的跨階級相融

斜式的披風以黑白條紋散發法式的藝術氣息，為領口賦予溫度並呈現愜意隨性；英倫風格兼容於貴族和龐克的矛盾二元性也在本季Burberry女裝上無違和並存，像是長版連帽滑雪大衣內搭上刺繡亮片的連身裙，另一套造型則是以短版機車夾克搭配開高岔的絲質半透百褶長裙，像是摩德族與王妃之女的跨階級相融。多口袋設計、防水拉鍊、工作褲等藍領色彩鮮明的元素，並搭配以不同形式的軍裝外套。

然而Burberry創意總監Daniel Lee即便大玩實驗重組手法，但始終沒有忘記Burberry內建的貴族DNA，請看最後第51套、由中國超模劉雯的壓軸之作：金色的亮片刺繡洋裝，在行走之際自然地搖擺、流動，時而反叛、但不忘優雅，正是Burberry多元的風格魅力總和。

泰國男星Bright。圖／Burberry提供
泰國男星Bright。圖／Burberry提供
英國超模凱特摩絲之女Lila Moss。圖／Burberry提供
英國超模凱特摩絲之女Lila Moss。圖／Burberry提供
軍裝、工裝、拉鍊、多口袋的設計，卻改以更輕盈舒適的面料。圖／Burberry提供
軍裝、工裝、拉鍊、多口袋的設計，卻改以更輕盈舒適的面料。圖／Burberry提供
短版機車夾克搭配開高岔的絲質半透百摺長裙，展現風格、位階的跨界相融。像是摩德族與王妃之女的跨階級相融。
短版機車夾克搭配開高岔的絲質半透百摺長裙，展現風格、位階的跨界相融。像是摩德族與王妃之女的跨階級相融。
Burberry甫發表2025夏季大秀，於倫敦戲劇院內帶來合計51套男女時裝。圖／Burberry提供
Burberry甫發表2025夏季大秀，於倫敦戲劇院內帶來合計51套男女時裝。圖／Burberry提供
大秀場地以輕盈的薄荷綠色與鏤空設計，散發輕快意象。圖／Burberry提供
大秀場地以輕盈的薄荷綠色與鏤空設計，散發輕快意象。圖／Burberry提供
日本女星水川麻美（Asami Mizukawa）。圖／Burberry提供
日本女星水川麻美（Asami Mizukawa）。圖／Burberry提供
Burberry本季便以棕櫚色、綠色、風鈴草，搭配如原木、駝色，和諧並帶有田園風情聯想。圖／Burberry提供
Burberry本季便以棕櫚色、綠色、風鈴草，搭配如原木、駝色，和諧並帶有田園風情聯想。圖／Burberry提供

Burberry 女星 服裝

延伸閱讀

今年第二波裁員「N+7」賠償 思科大連300人一夜失業

2025米蘭時裝周春夏／Prada破格實驗 厚底牛津鞋回歸

官方逼死同人！《碧藍航線》揭定安泳裝造型 風衣外套敞開有絕景

歐洲精品股 錢景不妙

相關新聞

航空迷注意！闖關抽機票折抵金 國泰航空快閃信義區

國泰航空品牌活動自今（9月20日）起至28日推出「Feels good to move 由心起動」，於台北新光三越信義新...

2025倫敦時裝周春夏／Burberry從容優雅混搭英式創意

所謂的英式風格一向都是一種多面向的指涉。英倫時尚品牌Burberry日前發表了2025夏季大秀，席間並有泰國男星Brig...

國泰航空品牌活動開跑 集點可抽香港、東京機票折抵金

國泰航空舉辦品牌活動「Feels good to move 由心起動」，9月20日至9月28日於台北新光三越信義新天地A...

中華電信首次北、中、高三地同步舉辦iPhone 16新機首賣會！「百萬Hami Point寵果粉」抽獎活動起跑

中華電信今天（9月20日）首次於北、中、高三地同步舉辦iPhone 16新機首賣會，同時宣布上午8點起於全台近500間指...

2025米蘭時裝周春夏／Prada破格實驗 厚底牛津鞋回歸

2025春夏米蘭時裝周期間，義大利精品品牌Prada甫於米蘭Fondazione Prada的Deposito舉辦了大秀...

全台唯一站 「梵谷：尋光之路 特展」感動數萬民眾好評展出中

2024年國際大展「梵谷：尋光之路」，自8月24日開展後即好評如潮，像是「能在國內看到梵谷真跡，真的感動」、「展覽周邊好讚」、「喜歡梵谷的人絕對不能錯過」等眾多網友留言，開展不到一個月吸引數萬民眾蜂擁朝聖梵谷鉅作，主辦單位富邦美術館與聯合數位文創也提醒：「歡迎週一至週五來展，參觀品質更佳，平日下午4點半還有限額的定時導覽服務，民眾可多加利用。」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。