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國泰航空品牌活動開跑 集點可抽香港、東京機票折抵金
國泰航空舉辦品牌活動「Feels good to move 由心起動」，9月20日至9月28日於台北新光三越信義新天地A8館登場，現場除了打造融合登機門與機艙等飛行元素的沉浸式空間，展示國泰航空機上備品及一系列品牌旅行選物，也推出集點活動，完成全數關卡就有機會抽香港及東京來回商務艙機票折抵金、新台幣1000元機票折抵金等好禮。
國泰航空表示，「Feels good to move 由心起動」活動將提供參與民眾登機證造型的集點卡，現場加入或出示國泰航空的國泰會員號碼，即可免費兌換由「國泰 亞洲萬里通」餐飲夥伴「N2咖啡自行車」提供的氮氣飲品，象徵登機時的迎賓飲。
此外，國泰航空指出，參與民眾只需完成「Feels good to move 由心起動」全數關卡，並於現場打卡分享至社群，即可參加抽獎，獎項包含香港及東京來回商務艙機票折抵金、新台幣1000元機票折抵金、國泰x 愛陶樂日常餐具套裝等限量好禮。
國泰航空也說，「Feels good to move 由心起動」活動現場展示國泰航空機上備品及一系列品牌旅行選物，包含頭等艙及商務艙Bamford機上備品、國泰x Samsonite 行李箱、國泰x Start From Zero全新特別版備餐間收納箱、空中巴士 A321neo模型套裝等。
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