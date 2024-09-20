大潤發日本周開跑！生魚片蛋糕挑戰三觀

看準國人對於日韓商品的喜愛，大潤發每年皆會有2檔日韓活動周，集結台灣網友們討論熱烈的零嘴、追劇必吃泡麵、必買零食伴手禮...等，讓消費者不用飛出國就能買到熱銷報品，光是去年兩檔活動業績就超過2,000萬。

根據交通部觀光署的資料，2023年出國人次達到1,074萬人次，最受歡迎的國家分別為「日、韓、泰」，其中最多人選擇入境的國家無庸置疑就是是「日本」，高達383萬人次，其次為韓國87.4萬人次，顯示國人對於日本國家的喜愛。

大潤發今年擴大日本周，特於9月20日~10月3日舉辦「日本 神展開」活動，超過500件的日本商品，進口新品品項也超過70款，國人出國必買的千層酥餅、巧克力餅乾、日本地方名店燒肉醬，就連國人最愛的生魚片也都沒有少。

活動期間指定品項消費單筆滿499元送50元現金抵用券；全支付綁定大潤發聯名卡，周周消費最高6.5%回饋。此外，此次活動更特別邀請遠從日本九州來的超人氣部長-熊本熊，於9月22日當日與大潤發可愛的發仔到店巡禮，共同推廣日本商品並與民眾同樂，喜愛熊本熊部長的民眾別錯過難得的見面會活動。而為更能營造日本氛圍，大潤發全台更是舉辦和服體驗活動以及DIY各式活動，完成指定任務更能獲得精美小禮。

大潤發表示，觀察到內部銷售的趨勢，日本熱銷商品以零食餅乾類占大宗，其次為泡麵以及調理品項，日本熱銷前三名商品分別為，北海道風味綜合豆果子、樂天小熊餅、KEWPIE深煎胡麻醬，因此本次活動仍嚴選多款在地熱銷糖果、小吃、泡麵等品項，並再度邀請日本九州熊本熊來台共同推廣日本商品，各店也不定時舉辦有趣好玩的日本小活動，此外，國人最愛的生魚片也不放過，超狂的鮭魚生魚片蛋糕也在各店限量販售，預計今年檔期較往年能超過10%。

國人愛吃海鮮，尤其是日料生魚片更是愛不釋手。大潤發各店平日就備有常態性生魚片組合供消費者挑選，讓饕客們不用跑到傳統市場也能享受新鮮海味，此次配合「日本 神展開」活動，特別推出猖狂的鮭魚「生魚片蛋糕」，空運直送來台的挪威鮭魚，全程4°C鎖住鮮美，將近11片油花均勻鮭魚繞整圈，再鋪上一層干貝以及鮭魚卵，4吋的小巧造型超級吸睛。原價458元，特價388元。