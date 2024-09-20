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中華電信首次北、中、高三地同步舉辦iPhone 16新機首賣會！「百萬Hami Point寵果粉」抽獎活動起跑

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
中華電信首次於北、中、高三地同步舉辦iPhone 16新機首賣會，中華電信董事長郭水義（圖中）、執行副總林榮賜（右2）、個人家庭分公司總經理胡學海（左2）持新機亮相，並與台中營運處總經理李嘉興（左1）、高雄營運處總經理柯偉震（右1）連線跨地合影。圖／中華電信提供
中華電信首次於北、中、高三地同步舉辦iPhone 16新機首賣會，中華電信董事長郭水義（圖中）、執行副總林榮賜（右2）、個人家庭分公司總經理胡學海（左2）持新機亮相，並與台中營運處總經理李嘉興（左1）、高雄營運處總經理柯偉震（右1）連線跨地合影。圖／中華電信提供

中華電信今天（9月20日）首次於北、中、高三地同步舉辦iPhone 16新機首賣會，同時宣布上午8點起於全台近500間指定服務據點及中華電信網路門市正式開賣iPhone 16全系列新機及Apple Watch Series 10。本次首賣會活動首創數位化「線上登記」方式邀請果粉蒞臨，讓報名北、中、高三場次的各60名幸運中籤果粉（共180名）享3,000元購機優惠券，中華電信董事長郭水義現場更驚喜抽出北、中、高共3支iPhone 16 Pro Max 256GB沙漠色鈦金屬得獎者（總價值134,700元），同時公布「iPhone16全系列新機百萬Hami Point寵果粉」抽獎活動起跑，推出達近200萬元的加碼優惠。

中華電信董事長郭水義表示：「中華電信開賣iPhone至今17年，為國內首家銷售 iPhone 、AppleCare Services行動裝置保險及『iPhone for Life』新機訂閱方案的電信業者，今年iPhone 16支援全新Apple Intelligence功能，中華電信作為長期深耕AI領域的資通訊公司，自分辨式AI（AI 1.0）不斷推進至生成式AI（AI 2.0），樂見AI浪潮將帶來更便利的智慧科技生活。」

中華電信同步宣布「iPhone16全系列新機百萬Hami Point寵果粉」抽獎活動開跑，總計2階段。11月30日前申辦「精采5G購機方案」月繳1,399元（含）以上，有機會抽16,788點Hami Point（20名）、13,990點Hami Point（30名）與6,995點Hami Point（50名）等共100個獎項、總價值達110萬元，Hami Point 1點即1元，可於「Hami Go」自由兌換Apple Watch、AirPods Pro等商品與配件。

中華電信提供多元資費與優惠，購買iPhone 16全機型並申辦精采5G月繳1,399元方案，即贈Apple購物金2,000元；申辦精采5G月繳1,599元以上方案，最高享Apple購物金5,000元；上述資費，舊機回收價加碼折2,000元，並提供Hami Video 電視館首年免費；綁定App Store行動帳單代付服務，消費最高再贈Hami Point 400點。

為讓果粉每年輕鬆入手iPhone新機，中華電信領先全台銷售「iPhone for Life」新機方案，搭配精采5G指定方案及AppleCare Services行動裝置保險服務，最低只要月繳2,216元起，將最新iPhone 16帶回家，消費者無須信用卡即能以分期月繳，年年體驗最新iPhone並享優先取機的尊榮待遇，輕鬆舊機回收換新機挺永續。

●附註：詳細活動內容以門市、官網公告為準。

中華電信今天（9月20日）開賣iPhone 16全系列新機，董事長郭水義（左2）、執行副總林榮賜（左3）、個人家庭分公司總經理胡學海（左1）、台北營運處總經理蘇振乾（左4）親臨台北首賣會，並宣布推出「iPhone 16全系列新機百萬Hami Point 送果粉」抽獎活動。圖／中華電信提供
中華電信今天（9月20日）開賣iPhone 16全系列新機，董事長郭水義（左2）、執行副總林榮賜（左3）、個人家庭分公司總經理胡學海（左1）、台北營運處總經理蘇振乾（左4）親臨台北首賣會，並宣布推出「iPhone 16全系列新機百萬Hami Point 送果粉」抽獎活動。圖／中華電信提供
中華電信董事長郭水義（圖中）率領團隊於iPhone 16新機首賣會特別呈現「精采16接」，喜迎iPhone 16新機開賣。圖／中華電信提供
中華電信董事長郭水義（圖中）率領團隊於iPhone 16新機首賣會特別呈現「精采16接」，喜迎iPhone 16新機開賣。圖／中華電信提供
中華電信董事長郭水義（圖右2）於iPhone 16新機首賣會現場抽出北、中、高3名幸運果粉，送出共3支iPhone 16 Pro Max 256G沙漠色鈦金屬。圖／中華電信提供
中華電信董事長郭水義（圖右2）於iPhone 16新機首賣會現場抽出北、中、高3名幸運果粉，送出共3支iPhone 16 Pro Max 256G沙漠色鈦金屬。圖／中華電信提供
中華電信今年首度於北、中、高三地同步舉辦iPhone 16新機首賣會，台灣蘋果公司及通路夥伴神腦、宏華皆蒞臨共襄盛舉。圖／中華電信提供
中華電信今年首度於北、中、高三地同步舉辦iPhone 16新機首賣會，台灣蘋果公司及通路夥伴神腦、宏華皆蒞臨共襄盛舉。圖／中華電信提供
中華電信首次於北、中、高三地同步舉辦iPhone 16新機首賣會，活動首創數位化「線上登記」方式邀請果粉蒞臨。圖／中華電信提供
中華電信首次於北、中、高三地同步舉辦iPhone 16新機首賣會，活動首創數位化「線上登記」方式邀請果粉蒞臨。圖／中華電信提供

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