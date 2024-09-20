2025米蘭時裝周春夏／Prada破格實驗 厚底牛津鞋回歸

2025春夏米蘭時裝周期間，義大利精品品牌Prada甫於米蘭Fondazione Prada的Deposito舉辦了大秀發表。包含品牌大使、韓團aespa的KARINA、韓團ENHYPEN、新任品牌大使泰星Toey（Jarinporn Joonkiat）都出席看秀，合計並發表49套女裝，展現出力量、自信以及Prada對於女性的理想輪廓。

超級英雄為概念 呈現鮮明個人主義

Prada本季以「Infinite Present」為主題，以一系列同時發生的現實展現自我，強調每個造型都是屬於當下的特殊存在。美式漫畫「超級英雄」的概念成為服裝設計的隱喻，並以多樣化細節如金屬釦鏈、多邊形或水平結構墨鏡，帶來蜘蛛人或X戰警的奇異聯想。

開場第一套Look 1的連身洋裝上大量裝飾的金屬扣環，連結了虛擬和現實Look 2的綠色小可愛上衣搭配七分西裝褲裙、超高腰皮帶，展現了對西裝和性別的拆解；又像是Loo 3將高腰毛料褲裝串接皮帶混淆了內搭或外衣的分野，此外大量鑲嵌水晶的鏤空洋裝則外搭以遮陽寬帽和黃色連帽防風外套，既運動也奢華、既戶外也城市。

跨場域單品重組 金屬感成自信體現

俐落的金屬感短裙、A字裙、金屬光澤感的手提包、扣環五金，是女性閃閃發亮自信的外顯；馬甲內衣式的上衣並搭配橘色漆亮皮長靴和西裝長褲，將私密、商務、野外三種不同場合的單品狂野重組。

隨行走間搖擺的皮革流蘇裙擺、黑色長洋裝上華麗的羽毛鑲嵌，以及洋裝上極盡奢華的水晶鑲嵌，都體現Prada在都會極簡DNA外、對高級訂製細節的追求。好消息是：曾在2011年問世的厚底牛津鞋再度回歸，帶有學院氣息、並以鮮豔色彩的戲劇性，勢必將成為2025春夏的必備單品、格外令人期待。