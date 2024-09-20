快訊

中信金控董事會決議 終止新光金控收購案

雷雨亂航班！嘉義機場暫停地面作業 部分航班恐延誤

與中毒案有關？台東阿嬤家中發現「芬普尼」 植物專家這樣說

聽新聞
0:00 / 0:00

2025米蘭時裝周春夏／Prada破格實驗 厚底牛津鞋回歸

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
Prada發表2025春夏女裝，將奢華、戶外、女性化等多重元素打破再結構。圖／Prada提供
Prada發表2025春夏女裝，將奢華、戶外、女性化等多重元素打破再結構。圖／Prada提供

2025春夏米蘭時裝周期間，義大利精品品牌Prada甫於米蘭Fondazione Prada的Deposito舉辦了大秀發表。包含品牌大使、韓團aespa的KARINA、韓團ENHYPEN、新任品牌大使泰星Toey（Jarinporn Joonkiat）都出席看秀，合計並發表49套女裝，展現出力量、自信以及Prada對於女性的理想輪廓。

超級英雄為概念 呈現鮮明個人主義

Prada本季以「Infinite Present」為主題，以一系列同時發生的現實展現自我，強調每個造型都是屬於當下的特殊存在。美式漫畫「超級英雄」的概念成為服裝設計的隱喻，並以多樣化細節如金屬釦鏈、多邊形或水平結構墨鏡，帶來蜘蛛人或X戰警的奇異聯想。

開場第一套Look 1的連身洋裝上大量裝飾的金屬扣環，連結了虛擬和現實Look 2的綠色小可愛上衣搭配七分西裝褲裙、超高腰皮帶，展現了對西裝和性別的拆解；又像是Loo 3將高腰毛料褲裝串接皮帶混淆了內搭或外衣的分野，此外大量鑲嵌水晶的鏤空洋裝則外搭以遮陽寬帽和黃色連帽防風外套，既運動也奢華、既戶外也城市。

跨場域單品重組 金屬感成自信體現

俐落的金屬感短裙、A字裙、金屬光澤感的手提包、扣環五金，是女性閃閃發亮自信的外顯；馬甲內衣式的上衣並搭配橘色漆亮皮長靴和西裝長褲，將私密、商務、野外三種不同場合的單品狂野重組。

隨行走間搖擺的皮革流蘇裙擺、黑色長洋裝上華麗的羽毛鑲嵌，以及洋裝上極盡奢華的水晶鑲嵌，都體現Prada在都會極簡DNA外、對高級訂製細節的追求。好消息是：曾在2011年問世的厚底牛津鞋再度回歸，帶有學院氣息、並以鮮豔色彩的戲劇性，勢必將成為2025春夏的必備單品、格外令人期待。

小可愛式上衣與低腰褲裝的衝突感，被以皮帶與金屬扣環奇特銜接。圖／Prada提供
小可愛式上衣與低腰褲裝的衝突感，被以皮帶與金屬扣環奇特銜接。圖／Prada提供
Prada品牌大使、韓團NCT成員在玹。圖／Prada提供
Prada品牌大使、韓團NCT成員在玹。圖／Prada提供
Prada 2025春夏女裝以超級英雄為概念，以49套新裝，展現女性風格的多重面向。圖／Prada提供
Prada 2025春夏女裝以超級英雄為概念，以49套新裝，展現女性風格的多重面向。圖／Prada提供
鏤空設計帶來難以忽視的戲劇性，繁複的水晶鑲嵌更呈現高級訂製服般的工藝細節。圖／Prada提供
鏤空設計帶來難以忽視的戲劇性，繁複的水晶鑲嵌更呈現高級訂製服般的工藝細節。圖／Prada提供
內衣、西裝、牛仔靴，三種風格迥異的單品被破格相搭，展現Prada女子如超級英雄的獨特存在。圖／Prada提供
內衣、西裝、牛仔靴，三種風格迥異的單品被破格相搭，展現Prada女子如超級英雄的獨特存在。圖／Prada提供
Prada品牌大使、韓團aespa成員Karina。圖／Prada提供
Prada品牌大使、韓團aespa成員Karina。圖／Prada提供

品牌 洋裝 西裝

延伸閱讀

Karina「遇到粉絲1秒變臉」全網卻大推：好可愛！精緻小臉皺成一團　經典求饒表情誰捨得生氣

凱莉米洛明年3月15日高雄開唱！ 陳其邁臉書報喜：不可錯過

亞洲勢力發威 飯豐萬理江、王一博、Toey成精品代言人

黑色餅乾重組關鍵是他們！日樂團翻唱這首歌成破億天團

相關新聞

航空迷注意！闖關抽機票折抵金 國泰航空快閃信義區

國泰航空品牌活動自今（9月20日）起至28日推出「Feels good to move 由心起動」，於台北新光三越信義新...

2025倫敦時裝周春夏／Burberry從容優雅混搭英式創意

所謂的英式風格一向都是一種多面向的指涉。英倫時尚品牌Burberry日前發表了2025夏季大秀，席間並有泰國男星Brig...

國泰航空品牌活動開跑 集點可抽香港、東京機票折抵金

國泰航空舉辦品牌活動「Feels good to move 由心起動」，9月20日至9月28日於台北新光三越信義新天地A...

中華電信首次北、中、高三地同步舉辦iPhone 16新機首賣會！「百萬Hami Point寵果粉」抽獎活動起跑

中華電信今天（9月20日）首次於北、中、高三地同步舉辦iPhone 16新機首賣會，同時宣布上午8點起於全台近500間指...

2025米蘭時裝周春夏／Prada破格實驗 厚底牛津鞋回歸

2025春夏米蘭時裝周期間，義大利精品品牌Prada甫於米蘭Fondazione Prada的Deposito舉辦了大秀...

全台唯一站 「梵谷：尋光之路 特展」感動數萬民眾好評展出中

2024年國際大展「梵谷：尋光之路」，自8月24日開展後即好評如潮，像是「能在國內看到梵谷真跡，真的感動」、「展覽周邊好讚」、「喜歡梵谷的人絕對不能錯過」等眾多網友留言，開展不到一個月吸引數萬民眾蜂擁朝聖梵谷鉅作，主辦單位富邦美術館與聯合數位文創也提醒：「歡迎週一至週五來展，參觀品質更佳，平日下午4點半還有限額的定時導覽服務，民眾可多加利用。」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。