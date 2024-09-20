長野越光米在大潤發內湖店辦日本周優惠 全台同步販售

來自日本最富盛名的長野縣越光米，20日起至10月3日在台北市大潤發內湖店舉辦試吃及特惠活動；同時在台北、台中、台南、高雄各地區的家樂福、愛買、大潤發、momo網路平台等同步販售，想要體驗長野越光米的民眾可別錯過。

本次活動是由台灣金農米-宇進實業，與日本長野縣政府共同舉辦推廣。

宇進實業總經理陳威志表示，長野縣越光米一直以來都是日本最富盛名的產區，由於長野縣位於冬季盛雪地帶，雪季長達半年之久，豐沛的融雪包含礦物質，滋養了土壤，加上當地地形高低落差大，白天日照充足，天氣溫暖，夜晚氣溫下降，日夜溫差很大，使稻米白天吸收的能量消耗低，養分可以充分保存，因此在此處生產的越光米品質優異，色澤晶瑩如雪。

長野縣越光米烹煮後香氣十足，咀嚼起來有明顯的甘甜米香，及濕潤軟黏卻又粒粒分明的彈牙口感。據統計，長野縣出產的一等米，占全縣稻米比例90%以上，可見此地稻米品質之優良，因此長久以來都是日本民眾米食的首選。

日本長野縣政府非常重視台灣農產品市場，希望能將長野縣優質美味的稻米介紹給台灣民眾，特別提供長野縣的吉祥物Arukuma阿爾熊資料夾及特製帆布袋，要送給現場參觀購買的民眾。

陳威志說，這次大潤發內湖店的活動內容有9月20日至10月3日賣場促銷價359元，現場特惠超低價319元。另現場買2包送日本特製帆布購物袋一只或阿爾熊資料夾，每日限量兌換，送完為止。

現場還備有試吃活動，每日前30名現場購買者可獲得長野越光米試吃包。另外現場加入粉絲團，追蹤按讚、打卡公開分享，以及現場填寫問卷，也可獲試吃包。