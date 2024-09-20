PChome 24h購物今早現貨開賣iPhone 16系列！這一款5分鐘就賣光

作為全台電商唯一Apple全系列授權經銷商，PChome 24h購物今天（9月20日）上午8點現貨開賣iPhone 16 Pro Max、iPhone 16 Pro、iPhone 16 Plus與iPhone 16，以及Apple Watch Series 10與Apple Watch Ultra 2，其中，iPhone 16 Pro Max銷售最為火爆，開賣後僅僅5分鐘即搶購一空，iPhone 16 Pro也在7分鐘全數完售。目前開賣首批iPhone 16 Pro系列現貨量已全數售罄，消費者仍可於今日下午2點開始預購，PChome 24h購物將持續積極補貨。色系選擇方面，本次話題新色沙漠色鈦金屬強勢奪下人氣王寶座，白色鈦金屬則緊追在後；iPhone 16機型則以經典白色最受果粉青睞，黑色銷量表現居次。

隨著新機上市，Apple周邊配件的銷售動能也隨之顯著提升，PChome 24h購物觀察近一週站上手機保護殼貼的整體業績較前一週成長超過2倍，當中以犀牛盾、hoda、UAG三大品牌最受歡迎；MagSafe／磁吸充電配件近兩週銷量較上個月同期也大幅增長1.75倍，特別是具備Qi2認證、三合一、可折疊的無線快速充電座最為熱賣；此外，Type C充電傳輸線業績也較前一週增加超過1成。

為滿足果粉想要火速換新機的迫切心情，PChome旗下自有物流車隊「網家速配」卯足全力備戰，讓首波預購消費者最快都能在今天現貨開賣日一早即可收到熱騰騰的新機。站上第一筆iPhone 16預購訂單已在今天上午8點22分送達桃園市桃園區，針對雙北都會區，前兩筆訂單分別於今日上午8點28分送達台北市內湖區、上午8點38分送達新北市中和區的顧客手上，讓消費者盡速感受到全新iPhone的魅力，免出門、免排隊，在家一鍵下單就能輕鬆坐等熱騰騰新機到來。

為了讓消費者在購買新iPhone時能無後顧之憂，PChome 24h購物自2018年起即推出「手機舊機金」服務，透過線上估價及專人到府收件，舊機輕鬆變現，回收金可以補貼購機費用。今年，PChome 24h購物更擴大回收範圍，升級為「3C舊換金」服務，除了手機、平板、穿戴裝置可回收之外，再新增筆電回收項目，不論品牌皆可估價回收，選擇PChome禮券回收價還可享有額外最高10％加碼，禮券可用於全站消費抵用，相較市場提供更多元、更彈性的回收選擇。根據站上舊換金回收數據，iPhone機型佔整體手機回收量約7成，且今年1月至8月回收量前三高的機型分別為iPhone 11、iPhone XR、iPhone 12，最高可換得萬元的回收金，充分顯示舊機的含金量依然不容小覷。觀察以往回收趨勢，iPhone新機上市期通常為舊機回收高峰期，PChome 24h購物樂觀看待接下來幾週，舊機回收需求將持續升溫。

PChome 24h購物作為台灣唯一Apple全系列授權電商經銷商，全系列新機規格超齊全，今年祭出挑戰電商最強的「八大購機攻略」，除了指定銀行最高30期0利率外，刷星展PChome Prime聯名卡分期最高回饋11,134 P幣。