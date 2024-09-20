中油研發洗髮精沐浴露新品上架 人氣女神峮峮來代言

台灣中油公司推出4款洗沐新產品，邀請人氣女神峮峮當代言人，中油董事長李順欽表示，因應中油近年致力的綠色轉型，洗可麗洗沐新品的特色定位為環保產品，不僅原料創造循環經濟價值，且產品不含環境荷爾蒙，分解度高，使用後對環境不會造成負擔。

洗可麗品牌2014年就推出，系列產品有環保洗衣精、環保洗碗精，以及環保浴廁清潔劑，11年來共計銷售近950萬瓶，近5年每年創造1.5億元的銷售業績，現在推出洗髮洗澡新產品，未來洗可麗系列年度業績可望上看2億元。

洗可麗洗沐新品有水潤系列及調理系列，水潤系列有胺基酸洗髮精及玻尿酸沐浴露，調理系列則有海牡丹沐浴露、洗髮精。試用過這些產品後，峮峮表示，使用後不管是香味還是體感上，都很值得推薦，兩系列的保濕狀況都很好，也對過敏肌膚友善，又是環保產品，是他支持這系列產品很大的誘因。

曾是環保減塑響應大使的峮峮說，他內心有十足的環保魂，洗可麗洗沐商品注重環保，讓使用者洗得安心，是最佳清潔劑選擇，他分享使用心得，水潤系列使用用後，頭髮不毛躁不打結，皮膚保持水份與彈性；調理系列則感受到頭皮與膚質健康的轉變。

李順欽介紹調理系列使用到的原料海藻紅木耳，是使用中油永安天然氣廠潔淨冷排水（鑽石水）養殖，鑽石水不僅適合養石斑魚，也非常適合養海藻，以養殖海藻為萃取成分原料，不僅環保，也創造循環經濟。