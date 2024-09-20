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遠傳iPhone 16首賣會　排隊幸運果粉喜獲iPad Air、Apple Watch 10

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
遠傳電信今天（9月20日）在台北資訊園區門市（位於三創生活園區）舉辦iPhone 16首賣會，遠傳總經理井琪（圖右3）現場宣布加碼，幸運果粉除能搶先入店申辦iPhone 16，還一口氣免費得到iPad Air、Apple Watch 10，總價值超過4萬元。圖／遠傳電信提供
遠傳電信今天（9月20日）在台北資訊園區門市（位於三創生活園區）舉辦iPhone 16首賣會，遠傳總經理井琪（圖右3）現場宣布加碼，幸運果粉除能搶先入店申辦iPhone 16，還一口氣免費得到iPad Air、Apple Watch 10，總價值超過4萬元。圖／遠傳電信提供

遠傳電信今天（9月20日）起於全台門市正式開賣iPhone 16、iPhone 16 Plus、iPhone 16 Pro、iPhone 16 Pro Max系列新機，並且連續3年在台北資訊園區門市（位於三創生活園區）舉辦iPhone新機首賣會，吸引果粉提前近24小時到場排隊力挺。遠傳總經理井琪親臨現場和果粉同樂，並抽出3位iPad Air得主，以慰勞辛苦排隊果粉辛勞，井琪現場更大方宣布加碼，送出同樣最新上市的Apple Watch 10給最後1位幸運兒，讓該幸運民眾除能搶先入店申辦iPhone 16，還一口氣免費得到iPad Air、Apple Watch 10，總價值超過4萬元。

遠傳總經理井琪敲鑼宣布iPhone 16系列開賣，並親自陪同幸運果粉步入門市。井琪表示，遠傳擁有最大5G頻寬、業界最大黃金低頻連續頻寬，遠傳用戶平均頻寬是業界最大的，遠傳網路快又穩定、室內涵蓋又深；同時，遠傳運用全台首創獨家AI技術及大數據分析，全力打詐防駭，可攔阻超過9成以上詐騙電話和簡訊，新遠傳和iPhone 16堪稱最佳絕配，提供用戶優質且安心的行動通訊體驗。

遠傳回饋排隊果粉，今天台北首賣會前50位排隊民眾，都享專案價外現折3,500元超值優惠，再加送膜來速客製背膜（價值890元）。同時，台中逢甲福星門市及高雄林森門市今日也同步提早至上午9點開賣，也各提供10名優惠名額，同享現折3,500元優惠。

新遠傳擁有「最大5G頻寬」、「最大連續低頻」、「最大總頻寬」頻譜三冠王優勢，每平均用戶頻寬更是電信業第一，致力提供用戶絕佳網路服務，和最新的iPhone 16堪稱絕配。遠傳也關心用戶網路使用安全，遠傳首創「AI預測詐騙自動偵測系統」，為用戶降低逾90%的詐騙電話與簡訊的騷擾；據165通報詐欺門號斷話數統計，遠傳電信也為三家行動通信業者中被通報數最低，主動阻詐表現是業界之冠，獲主管機關高度肯定。另搭配「遠傳守護網」服務，協助用戶從網路端直接阻擋上網風險，從內而外打造安心的數位環境。

遠傳貫徹「以本業實踐企業責任、解決社會問題」耕耘方向，近日更從逾200家台灣指標企業中脫穎而出，獲頒天下永續公民獎「大型企業 · 服務業組」第二名，更是連續兩年榮登電信業冠軍，永續及公益表現領先業界。

現搭配遠傳心5G超優質資費，全新iPhone 16專案價最低0元起，10月31日前申辦更加碼送六大開賣好康，包含「週週抽Apple大四喜」，每週會抽出2位幸運得主，能將最新Apple Watch 10、MacBook Air、iPad Air、AirPods Pro 2等市價近8萬元的全套Apple產品全帶走，完整體驗Apple生態圈魅力。另還有「舊換新最高現折36,000元」、「信用卡／無卡分期0利率」、「遠傳friDay聯名卡最高8%回饋」、「指定原廠配件8折起」、「數位服務最高3個月折扣，再抽Apple帳單折抵金5,000元」等豐富開賣優惠。

●附註：詳細活動內容以門市、官網公告為準。

遠傳電信今天（9月20日）在台北資訊園區門市（位於三創生活園區）舉辦iPhone 16首賣會，遠傳總經理井琪（圖左）親自陪同排隊頭香（圖中）及幸運加碼中獎得主（圖右）進店申辦最新iPhone 16。圖／遠傳電信提供
遠傳電信今天（9月20日）在台北資訊園區門市（位於三創生活園區）舉辦iPhone 16首賣會，遠傳總經理井琪（圖左）親自陪同排隊頭香（圖中）及幸運加碼中獎得主（圖右）進店申辦最新iPhone 16。圖／遠傳電信提供
遠傳總經理井琪敲鑼宣布最新iPhone 16在遠傳電信正式開賣。圖／遠傳電信提供
遠傳總經理井琪敲鑼宣布最新iPhone 16在遠傳電信正式開賣。圖／遠傳電信提供
遠傳電信今天（9月20日）在台北資訊園區門市（位於三創生活園區）舉辦iPhone 16首賣會，民眾鄭小姐（圖左）全家到場搶頭香，排隊超過24小時，兒子不僅幸運抽中iPad Air加碼，也喜獲遠傳總經理井琪親自致贈小禮物。圖／遠傳電信提供
遠傳電信今天（9月20日）在台北資訊園區門市（位於三創生活園區）舉辦iPhone 16首賣會，民眾鄭小姐（圖左）全家到場搶頭香，排隊超過24小時，兒子不僅幸運抽中iPad Air加碼，也喜獲遠傳總經理井琪親自致贈小禮物。圖／遠傳電信提供
遠傳盛大開賣iPhone 16系列，六大開賣好康加碼送，週週再抽Apple大四喜。圖／遠傳電信提供
遠傳盛大開賣iPhone 16系列，六大開賣好康加碼送，週週再抽Apple大四喜。圖／遠傳電信提供
現到遠傳搭配心5G超優質資費，全新iPhone 16專案價最低0元起。圖／遠傳電信提供
現到遠傳搭配心5G超優質資費，全新iPhone 16專案價最低0元起。圖／遠傳電信提供
遠傳總經理井琪（圖右）親自致贈加碼禮給幸運中獎的排隊民眾張先生。圖／遠傳電信提供
遠傳總經理井琪（圖右）親自致贈加碼禮給幸運中獎的排隊民眾張先生。圖／遠傳電信提供

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