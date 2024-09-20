快訊

不玩了？ 中信金下午董事會可能通過中止收購新光金決議

BAC公司美女執行長自曝「留學英國」！倫敦政經學院打臉否認

不是桃園！大台北移民改往這走 今年居七都第一

聽新聞
0:00 / 0:00

Apple Watch Series 10玫瑰金色開箱 螢幕變大重量卻變輕 睡眠追蹤首推搭這兩款錶帶

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
Apple Watch Series 10今日正式開賣，今年配搭的錶帶顏色都偏秋冬深色風格。記者黃筱晴／攝影
Apple Watch Series 10今日正式開賣，今年配搭的錶帶顏色都偏秋冬深色風格。記者黃筱晴／攝影

Apple Watch Series 10今日正式開賣，有別於前幾代在外型上幾乎無變化，今年難得在外型上有較為明顯的更新，機身有感變薄了近10%，錶面略微擴增至42公釐和46公釐，錶殼也多了更多材質、色彩選擇，且重量比Series 9輕了10%，是Series 3以來最輕的款式；另外還新增鈦金屬錶殼，取代先前的不銹鋼，重量減輕卻依舊兼顧強度，比不銹鋼Series 9輕了近20%。

實際開箱「玫瑰金」鋁金屬錶殼的Apple Watch Series 10，相比去年同樣走夢幻色系的粉紅色，金色的成分多了些，跟iPhone 16 Pro系列的沙漠色鈦金屬簡直天生一對，基本上只要不是冷色調的錶帶應該都很適合搭配。機身厚薄度單看可能沒有太明顯感覺，但拿出Series 9一比，側面就可以明顯感受到這代的「腰身」變窄了，翻到背面，也是首度將玻璃錶背改成與機身同色系的金屬材質，這樣的變化是為了將天線整合至裝置本身的外殼中，將兩層合而為一，也是這次讓機身變得更薄的關鍵之一。

錶面大小也是變大有感，一次可以看到的文字訊息更多、更顯眼，英文字母甚至可以多顯示一行，在操作時當然也可以減少誤觸、更輕鬆輸入或進行各種選取操作。而且也換上廣視角OLED顯示器，從60度角傾斜觀看時，顯示器的亮度比Series 9高出40%，這代表當你在跑步、騎著單車、或在擁擠的通勤列車裡，在無法完整舉起手腕觀看時，只要斜斜一瞥，也可以看到錶面顯示的內容。

在電力續航方面，官方數據依舊是維持與前代相同的使用時間，但Apple Watch Series 10全新金屬錶背同時也整合了更大、更高效率的充電線圈，官方充電速度更快，只要充電15分鐘即可正常使用長達8小時，充電8分鐘即可進行長達8小時的睡眠追蹤，只需30分鐘即可將Apple Watch Series 10的電量充至80%滿的電池續航力，比前代更快了15分鐘。據了解，蘋果致力在美觀外型、舒適配戴以及續航力之間取得的平衡，而非單純只是追求續航力的延長。

依照一般使用習慣，日常使用回到家拆下手錶充電，到睡覺前佩戴起來進行睡眠追蹤，即使Series 9也是整天電力絕對不用擔心，如果你有設定睡眠排程，就寢時間就會進入勿擾模式，夜間消耗的電力又會更少，而Series 10的充電速度又更快，所以除非是長途搭機、轉機，或是長時間使用運動記錄、聆聽音樂等，是不需要有電力焦慮。

另外，Series 10還有個微妙的變化，是揚聲器升級，除了撥打通話之外，也可以直接在Apple Watch聆聽Apple Music、Apple Podcast、Apple Books和其他第三方 App音訊，還有FaceTime通話新增語音隔離功能，可以降低對方接收到的背景噪音。為何說是微妙呢？因為實際使用的機會似乎不多，畢竟若有長時間、高頻率使用需求的用戶，應該都已經入手AirPods，新功能雖然可增加Apple Watch的使用情境，但要聽音樂、通話，當然還是用藍牙耳機最方便又不造成他人困擾。

實際佩戴上手，舒適度極佳，搭配以雙層尼龍織製的運動型錶環或編織單圈錶環，手腕幾乎沒有什麼重量感，這也表示，在佩戴著運動、睡覺時，都不會有太明顯的負擔或是異物感，相較Apple Watch Ultra系列的強悍外型與專業應用，更適合所有人在日常使用。前代用戶如果在考慮要不要升級，記者建議，除非喜愛游泳、浮潛，想要趕快擁有深度計和水溫感測功能，或是對未來將開放的睡眠呼吸中止偵測功能有需求，否則要Series 8以前的用戶升級才會比較有感。

隨著watchOS 11更新，同步登場的還有全新Flux變動錶面、以及閃閃發光的Reflections反射錶面設計。記者黃筱晴／攝影
隨著watchOS 11更新，同步登場的還有全新Flux變動錶面、以及閃閃發光的Reflections反射錶面設計。記者黃筱晴／攝影
與iPhone外盒設計不同，Apple Watch從外盒看不太出款式差異。記者黃筱晴／攝影
與iPhone外盒設計不同，Apple Watch從外盒看不太出款式差異。記者黃筱晴／攝影
Apple Watch Series 10（左）首度將玻璃錶背改成與機身同色系的金屬材質。記者黃筱晴／攝影
Apple Watch Series 10（左）首度將玻璃錶背改成與機身同色系的金屬材質。記者黃筱晴／攝影
與Series 9（右）相比，Apple Watch Series 10（左）明顯比較薄。記者黃筱晴／攝影
與Series 9（右）相比，Apple Watch Series 10（左）明顯比較薄。記者黃筱晴／攝影
Apple Watch Series 10玫瑰金鋁金屬（左）與Series 9粉紅色鋁金屬（右）。記者黃筱晴／攝影
Apple Watch Series 10玫瑰金鋁金屬（左）與Series 9粉紅色鋁金屬（右）。記者黃筱晴／攝影
Apple Watch Series 10玫瑰金色鋁金屬搭配梅李色錶帶。記者黃筱晴／攝影
Apple Watch Series 10玫瑰金色鋁金屬搭配梅李色錶帶。記者黃筱晴／攝影
Apple Watch Series 10不論是哪一種材質皆為碳中和產品，如果搭配的是運動型錶環、編織單圈錶環、米蘭式錶環，同樣也都是碳中和的選擇。記者黃筱晴／攝影
Apple Watch Series 10不論是哪一種材質皆為碳中和產品，如果搭配的是運動型錶環、編織單圈錶環、米蘭式錶環，同樣也都是碳中和的選擇。記者黃筱晴／攝影
與Series 9（右）相比，螢幕變更大，但邊框粗細似乎沒有差異。記者黃筱晴／攝影
與Series 9（右）相比，螢幕變更大，但邊框粗細似乎沒有差異。記者黃筱晴／攝影

Watch 睡眠 運動

延伸閱讀

台灣大哥大iPhone 16首賣會「Fubon Angels」李雅英、慈妹、Jessy應援！頭香果粉獲價值近兩萬元好禮

就市論勢／半導體、蘋鏈、綠能 聚焦

德誼數位首推「訂閱制」 首賣日三創買iPhone 16現抽Apple Watch Series 10

真實感受音樂節奏！Apple Music推「觸覺回饋音樂」新功能

相關新聞

長野越光米在大潤發內湖店辦日本周優惠 全台同步販售

來自日本最富盛名的長野縣越光米，20日起至10月3日在台北市大潤發內湖店舉辦試吃及特惠活動；同時在台北、台中、台南、高雄...

PChome 24h購物今早現貨開賣iPhone 16系列！這一款5分鐘就賣光

作為全台電商唯一Apple全系列授權經銷商，PChome 24h購物今天（9月20日）上午8點現貨開賣iPhone 16...

中油研發洗髮精沐浴露新品上架 人氣女神峮峮來代言

台灣中油公司推出4款洗沐新產品，邀請人氣女神峮峮當代言人，中油董事長李順欽表示，因應中油近年致力的綠色轉型，洗可麗洗沐新...

Apple Watch Series 10玫瑰金色開箱 螢幕變大重量卻變輕 睡眠追蹤首推搭這兩款錶帶

Apple Watch Series 10今日正式開賣，有別於前幾代在外型上幾乎無變化，今年難得在外型上有較為明顯的更新...

遠傳iPhone 16首賣會　排隊幸運果粉喜獲iPad Air、Apple Watch 10

遠傳電信今天（9月20日）起於全台門市正式開賣iPhone 16、iPhone 16 Plus、iPhone 16 Pr...

2024南國漫讀節與國際接軌 南韓作家趙南柱首度來台

2024年南國漫讀節即將迎來國際級作家首度來台，以「解碼新南國」為本屆主題，聚焦在「新女力時代」、「性別新思潮」、「創作...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。