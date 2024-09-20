Apple Watch Series 10玫瑰金色開箱 螢幕變大重量卻變輕 睡眠追蹤首推搭這兩款錶帶

Apple Watch Series 10今日正式開賣，有別於前幾代在外型上幾乎無變化，今年難得在外型上有較為明顯的更新，機身有感變薄了近10%，錶面略微擴增至42公釐和46公釐，錶殼也多了更多材質、色彩選擇，且重量比Series 9輕了10%，是Series 3以來最輕的款式；另外還新增鈦金屬錶殼，取代先前的不銹鋼，重量減輕卻依舊兼顧強度，比不銹鋼Series 9輕了近20%。

實際開箱「玫瑰金」鋁金屬錶殼的Apple Watch Series 10，相比去年同樣走夢幻色系的粉紅色，金色的成分多了些，跟iPhone 16 Pro系列的沙漠色鈦金屬簡直天生一對，基本上只要不是冷色調的錶帶應該都很適合搭配。機身厚薄度單看可能沒有太明顯感覺，但拿出Series 9一比，側面就可以明顯感受到這代的「腰身」變窄了，翻到背面，也是首度將玻璃錶背改成與機身同色系的金屬材質，這樣的變化是為了將天線整合至裝置本身的外殼中，將兩層合而為一，也是這次讓機身變得更薄的關鍵之一。

錶面大小也是變大有感，一次可以看到的文字訊息更多、更顯眼，英文字母甚至可以多顯示一行，在操作時當然也可以減少誤觸、更輕鬆輸入或進行各種選取操作。而且也換上廣視角OLED顯示器，從60度角傾斜觀看時，顯示器的亮度比Series 9高出40%，這代表當你在跑步、騎著單車、或在擁擠的通勤列車裡，在無法完整舉起手腕觀看時，只要斜斜一瞥，也可以看到錶面顯示的內容。

在電力續航方面，官方數據依舊是維持與前代相同的使用時間，但Apple Watch Series 10全新金屬錶背同時也整合了更大、更高效率的充電線圈，官方充電速度更快，只要充電15分鐘即可正常使用長達8小時，充電8分鐘即可進行長達8小時的睡眠追蹤，只需30分鐘即可將Apple Watch Series 10的電量充至80%滿的電池續航力，比前代更快了15分鐘。據了解，蘋果致力在美觀外型、舒適配戴以及續航力之間取得的平衡，而非單純只是追求續航力的延長。

依照一般使用習慣，日常使用回到家拆下手錶充電，到睡覺前佩戴起來進行睡眠追蹤，即使Series 9也是整天電力絕對不用擔心，如果你有設定睡眠排程，就寢時間就會進入勿擾模式，夜間消耗的電力又會更少，而Series 10的充電速度又更快，所以除非是長途搭機、轉機，或是長時間使用運動記錄、聆聽音樂等，是不需要有電力焦慮。

另外，Series 10還有個微妙的變化，是揚聲器升級，除了撥打通話之外，也可以直接在Apple Watch聆聽Apple Music、Apple Podcast、Apple Books和其他第三方 App音訊，還有FaceTime通話新增語音隔離功能，可以降低對方接收到的背景噪音。為何說是微妙呢？因為實際使用的機會似乎不多，畢竟若有長時間、高頻率使用需求的用戶，應該都已經入手AirPods，新功能雖然可增加Apple Watch的使用情境，但要聽音樂、通話，當然還是用藍牙耳機最方便又不造成他人困擾。