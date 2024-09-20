2024南國漫讀節與國際接軌 南韓作家趙南柱首度來台

2024年南國漫讀節即將迎來國際級作家首度來台，以「解碼新南國」為本屆主題，聚焦在「新女力時代」、「性別新思潮」、「創作新交流」、「產業新世代」與「融合新世代」等主題，並讓南國漫讀節與國際接軌，首度邀請南韓作家趙南柱第一次來台，與民眾近距離開講。

將於10月12日15點來到「2024南國漫讀節」舉辦講座的南韓作家趙南柱，擅長以寫實又能引發廣泛共鳴的寫作手法，呈現庶民日常中的真實悲劇。趙南柱對社會現象及問題皆有著敏銳觀察，2017年推出的小說作品「82年生的金智英」，因細膩探討女性在社會與家庭角色間的矛盾與拉扯，以及長期以來被忽視的心情，成為當年度南韓最暢銷小說之一，後續更改編成電影，由孔劉與鄭裕美合演，引發巨大迴響，獲獎無數，亦掀起眾人對南韓女性現況的討論。

其實早在「82年生的金智英」之前，趙南柱2011年就以長篇小說「若你傾聽」獲得「文學村小說獎」；2016年以長篇小說「為了高馬那智」獲「黃山伐青年文學獎」；2017年再以「82年生的金智英」榮獲「今日作家獎」，其所著的「薩哈公寓」、「致賢南哥」等書也都相當受歡迎，作品皆叫好又叫座。

本次來到南國漫讀節，趙南柱將以「女子煩惱相談室：關於女人的生存之道」為題，從經典暢銷著作「82年生的金智英」出發，帶眾人一窺她是如何精準寫出女人的各種處境。儘管女性權益已隨著時代逐漸受到重視，但根深蒂固的不公平依然在許多時刻出現，特別當女人成為母親後，職場的待遇、孩子的牽掛、家庭的維繫，婆媳姑嫂的問題，許多痛苦和困惑，依舊深藏在不同的女人心底。即便是單身女性，也得忍受著不時出現的歧視眼光。