台灣大哥大iPhone 16首賣會「Fubon Angels」李雅英、慈妹、Jessy應援！頭香果粉獲價值近兩萬元好禮

台灣大哥大今天（9月20日）於台北文創門市舉行iPhone 16系列首賣活動，由台灣大總經理林之晨、個人用戶事業商務長林東閔出席，特別邀請Fubon Angels的李雅英、慈妹、Jessy作為活動嘉賓，人氣啦啦隊員以熱力十足的《Go Stronger》應援舞蹈為活動揭開序幕。凡在11月20日前於台灣大申辦iPhone 16全系列機款，搭配5G月租1,399元以上專案的用戶，上網登記即可參加「美西AI朝聖之旅」抽獎，共將抽出16組名額，且1人中獎2人同行，帶領果粉造訪Apple、Google、NVIDIA、Meta等科技巨頭，深入AI科技世界，遨遊好萊塢環球影城、星光大道、舊金山金門大橋、惡魔島等知名景點。

今天首賣日現場吸引果粉排隊人龍，今年頭香是來自台中的黃先生，前天（9月18日）晚上9點就到台北文創門市排隊，表示自己不僅是台灣大超過10年的資深用戶，更是骨灰級果粉，針對今年新機的AI功能十分期待，他申辦iPhone 16 Pro沙漠色鈦金屬512GB，並獨享3次抽獎機會，不僅抽到共2,200元mo幣，林之晨總經理更現場加碼，再送一組Apple Watch Series 10（價值13,500元）給頭香，讓黃先生直呼賺到。

此外，不少排隊果粉表示希望抽中「美西AI朝聖之旅」，有錢也買不到的旅程令人期待。台灣大今年提供超過10萬元的首賣會排隊禮，前20名申辦iPhone 16的果粉人人有獎，最大獎價值逾4萬元「Apple大禮包」（包含「AI全能智慧平板套裝」、Apple Watch Series 10、AirPods第3代），全場熱血沸騰。

台灣大總經理林之晨表示，Apple作為台灣大的重要合作夥伴，2020年首款支援5G的iPhone 12問世，台灣大率先推出48個月專案零元入手iPhone，加速消費者使用5G應用；2021年起，台灣大成為Apple Services在台灣的獨家電信合作夥伴，2023年更成為Apple One在亞洲的首波電信合作夥伴，打造電信獨家蘋果生態圈。而今年iPhone 16系列支援Apple Intelligence，用戶可透過終端AI技術深度整合更無縫與智慧的互動體驗，搭配台灣大完整數位娛樂生態圈，大幅提升用戶體驗。林之晨指出，今年是台灣大哥大與原台灣之星合併後首次迎接iPhone新機到來，憑藉千萬用戶的強大基礎，結合優惠的購機資費與多元獨家娛樂享受，預計挹注第四季營運動能。

台灣大個人用戶事業商務長林東閔表示，後疫情時代帶動海內外旅遊復甦，果粉對手機拍攝、影音娛樂的需求日益增長，推動iPhone銷售屢創佳績。iPhone 16系列以A18晶片與Apple Intelligence的AI技術，全面提升用戶的生活與工作體驗，預期將掀起新一波換機潮。台灣大哥大憑藉深厚的AI手機銷售經驗及全台myfone門市專業科技顧問，軟硬體服務並濟，手機銷售已有20個月正成長，此外，依據去年數據，預計超過8成iPhone 16用戶將選擇1,399元以上高資費方案，將持續推升ARPU。截至今年8月，5G用戶數較去年同期成長6成，隨著5G開台4年，首批5G合約即將到期，加上iPhone 16系列的AI亮點升級，銷量預計較iPhone 15成長至少20%。

到台灣大申辦5G月租1,599元，iPhone 16專案價最低0元起，VIP用戶續約搭購iPhone 16專案價最高再折5,000元，5年以上老客戶10月31日前續約指定專案享萬元免預繳，並限時升級VIP，月租費升轉續約還可獲最高2,000元 mo幣回饋；同時，台灣大鼓勵消費者響應循環經濟，舊機換新機優惠最高折32,000元，若申辦指定月租1,399元專案、約期30個月以上，回收舊機換iPhone 16加碼折2,000元。5年以上老客戶、VIP用戶若11月20日前申辦5G月租1,399元以上專案，也可享「美西AI朝聖之旅」2倍中獎機會。

台灣大myfone網路門市加碼，申辦指定5G專案享最高1,000元mo幣，此外，不論搭配門號專案或購買空機，都可抽價值19,900元的11吋iPad Air，以及價值近萬元的愛瘋大禮包，內含AirPods Pro、MagSafe充電器、Apple 20W USB-C 電源轉接器，於指定時間完成登記再享限量1,200元myfone online電子禮券回饋。