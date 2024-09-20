快訊

不玩了？ 中信金下午董事會可能通過中止收購新光金決議

BAC公司美女執行長自曝「留學英國」！倫敦政經學院打臉否認

不是桃園！大台北移民改往這走 今年居七都第一

聽新聞
0:00 / 0:00

台灣大哥大iPhone 16首賣會「Fubon Angels」李雅英、慈妹、Jessy應援！頭香果粉獲價值近兩萬元好禮

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
台灣大哥大頭香黃先生（圖中）獨享3次抽獎機會，不僅抽到共2,200元mo幣，台灣大總經理林之晨更現場加碼，再送一組Apple Watch Series 10。圖／台灣大哥大提供
台灣大哥大頭香黃先生（圖中）獨享3次抽獎機會，不僅抽到共2,200元mo幣，台灣大總經理林之晨更現場加碼，再送一組Apple Watch Series 10。圖／台灣大哥大提供

台灣大哥大今天（9月20日）於台北文創門市舉行iPhone 16系列首賣活動，由台灣大總經理林之晨、個人用戶事業商務長林東閔出席，特別邀請Fubon Angels的李雅英、慈妹、Jessy作為活動嘉賓，人氣啦啦隊員以熱力十足的《Go Stronger》應援舞蹈為活動揭開序幕。凡在11月20日前於台灣大申辦iPhone 16全系列機款，搭配5G月租1,399元以上專案的用戶，上網登記即可參加「美西AI朝聖之旅」抽獎，共將抽出16組名額，且1人中獎2人同行，帶領果粉造訪Apple、Google、NVIDIA、Meta等科技巨頭，深入AI科技世界，遨遊好萊塢環球影城、星光大道、舊金山金門大橋、惡魔島等知名景點。

今天首賣日現場吸引果粉排隊人龍，今年頭香是來自台中的黃先生，前天（9月18日）晚上9點就到台北文創門市排隊，表示自己不僅是台灣大超過10年的資深用戶，更是骨灰級果粉，針對今年新機的AI功能十分期待，他申辦iPhone 16 Pro沙漠色鈦金屬512GB，並獨享3次抽獎機會，不僅抽到共2,200元mo幣，林之晨總經理更現場加碼，再送一組Apple Watch Series 10（價值13,500元）給頭香，讓黃先生直呼賺到。

此外，不少排隊果粉表示希望抽中「美西AI朝聖之旅」，有錢也買不到的旅程令人期待。台灣大今年提供超過10萬元的首賣會排隊禮，前20名申辦iPhone 16的果粉人人有獎，最大獎價值逾4萬元「Apple大禮包」（包含「AI全能智慧平板套裝」、Apple Watch Series 10、AirPods第3代），全場熱血沸騰。

台灣大總經理林之晨表示，Apple作為台灣大的重要合作夥伴，2020年首款支援5G的iPhone 12問世，台灣大率先推出48個月專案零元入手iPhone，加速消費者使用5G應用；2021年起，台灣大成為Apple Services在台灣的獨家電信合作夥伴，2023年更成為Apple One在亞洲的首波電信合作夥伴，打造電信獨家蘋果生態圈。而今年iPhone 16系列支援Apple Intelligence，用戶可透過終端AI技術深度整合更無縫與智慧的互動體驗，搭配台灣大完整數位娛樂生態圈，大幅提升用戶體驗。林之晨指出，今年是台灣大哥大與原台灣之星合併後首次迎接iPhone新機到來，憑藉千萬用戶的強大基礎，結合優惠的購機資費與多元獨家娛樂享受，預計挹注第四季營運動能。

台灣大個人用戶事業商務長林東閔表示，後疫情時代帶動海內外旅遊復甦，果粉對手機拍攝、影音娛樂的需求日益增長，推動iPhone銷售屢創佳績。iPhone 16系列以A18晶片與Apple Intelligence的AI技術，全面提升用戶的生活與工作體驗，預期將掀起新一波換機潮。台灣大哥大憑藉深厚的AI手機銷售經驗及全台myfone門市專業科技顧問，軟硬體服務並濟，手機銷售已有20個月正成長，此外，依據去年數據，預計超過8成iPhone 16用戶將選擇1,399元以上高資費方案，將持續推升ARPU。截至今年8月，5G用戶數較去年同期成長6成，隨著5G開台4年，首批5G合約即將到期，加上iPhone 16系列的AI亮點升級，銷量預計較iPhone 15成長至少20%。

到台灣大申辦5G月租1,599元，iPhone 16專案價最低0元起，VIP用戶續約搭購iPhone 16專案價最高再折5,000元，5年以上老客戶10月31日前續約指定專案享萬元免預繳，並限時升級VIP，月租費升轉續約還可獲最高2,000元 mo幣回饋；同時，台灣大鼓勵消費者響應循環經濟，舊機換新機優惠最高折32,000元，若申辦指定月租1,399元專案、約期30個月以上，回收舊機換iPhone 16加碼折2,000元。5年以上老客戶、VIP用戶若11月20日前申辦5G月租1,399元以上專案，也可享「美西AI朝聖之旅」2倍中獎機會。

台灣大myfone網路門市加碼，申辦指定5G專案享最高1,000元mo幣，此外，不論搭配門號專案或購買空機，都可抽價值19,900元的11吋iPad Air，以及價值近萬元的愛瘋大禮包，內含AirPods Pro、MagSafe充電器、Apple 20W USB-C 電源轉接器，於指定時間完成登記再享限量1,200元myfone online電子禮券回饋。

●附註：詳細活動內容以門市、官網公告為準。

呼應大獎「美西AI朝聖之旅」，台灣大iPhone 16首賣會現場以美西矽谷Apple Park、好萊塢星光大道、舊金山金門大橋等重點行程，營造美西風格。圖／台灣大哥大提供
呼應大獎「美西AI朝聖之旅」，台灣大iPhone 16首賣會現場以美西矽谷Apple Park、好萊塢星光大道、舊金山金門大橋等重點行程，營造美西風格。圖／台灣大哥大提供
台灣大iPhone 16首賣會現場吸引果粉排隊人龍，今年頭香是來自台中的黃先生，前天（9月18日）晚上9點就到台北文創門市排隊。圖／台灣大哥大提供
台灣大iPhone 16首賣會現場吸引果粉排隊人龍，今年頭香是來自台中的黃先生，前天（9月18日）晚上9點就到台北文創門市排隊。圖／台灣大哥大提供
台灣大哥大邀請Fubon Angels李雅英、慈妹、Jessy作為活動嘉賓。圖／台灣大哥大提供
台灣大哥大邀請Fubon Angels李雅英、慈妹、Jessy作為活動嘉賓。圖／台灣大哥大提供
台灣大頭香黃先生表示自己不僅是台灣大超過10年的資深用戶，更是骨灰級果粉，申辦iPhone 16 Pro沙漠色鈦金屬512GB。圖／台灣大哥大提供
台灣大頭香黃先生表示自己不僅是台灣大超過10年的資深用戶，更是骨灰級果粉，申辦iPhone 16 Pro沙漠色鈦金屬512GB。圖／台灣大哥大提供
台灣大iPhone 16提供超過10萬元的排隊禮，前20名申辦iPhone 16的果粉人人有獎，最大獎為價值逾4萬元「Apple大禮包」。圖／台灣大哥大提供
台灣大iPhone 16提供超過10萬元的排隊禮，前20名申辦iPhone 16的果粉人人有獎，最大獎為價值逾4萬元「Apple大禮包」。圖／台灣大哥大提供
台灣大哥大今天（9月20日）舉行iPhone 16系列首賣活動，台灣大總經理林之晨（圖中）、個人用戶事業商務長林東閔（圖右1）出席，邀請Fubon Angels作為活動嘉賓。圖／台灣大哥大提供
台灣大哥大今天（9月20日）舉行iPhone 16系列首賣活動，台灣大總經理林之晨（圖中）、個人用戶事業商務長林東閔（圖右1）出席，邀請Fubon Angels作為活動嘉賓。圖／台灣大哥大提供
台灣大推出「最i果粉 ．AI科技超一六」活動，11月20日前於台灣大申辦iPhone 16全系列機款，搭配5G月租1,399元以上專案的用戶，上網登記即可參加「美西AI朝聖之旅」抽獎。圖左起為台灣大總經理林之晨、個人用戶事業商務長林東閔。圖／台灣大哥大提供
台灣大推出「最i果粉 ．AI科技超一六」活動，11月20日前於台灣大申辦iPhone 16全系列機款，搭配5G月租1,399元以上專案的用戶，上網登記即可參加「美西AI朝聖之旅」抽獎。圖左起為台灣大總經理林之晨、個人用戶事業商務長林東閔。圖／台灣大哥大提供
台灣大哥大邀請Fubon Angels李雅英、慈妹、Jessy為iPhone 16首賣現身應援。圖／台灣大哥大提供
台灣大哥大邀請Fubon Angels李雅英、慈妹、Jessy為iPhone 16首賣現身應援。圖／台灣大哥大提供
Fubon Angels李雅英（圖左）、Jessy（圖右）以熱力十足的《Go Stronger》應援舞蹈為台灣大iPhone 16首賣會揭開序幕。圖／台灣大哥大提供
Fubon Angels李雅英（圖左）、Jessy（圖右）以熱力十足的《Go Stronger》應援舞蹈為台灣大iPhone 16首賣會揭開序幕。圖／台灣大哥大提供

大禮包 客戶 消費者

延伸閱讀

iPhone 16開賣 通路商訂閱制換機方案搶市

iPhone 16開賣 資深果粉連2年搶直營店頭香

iPhone 16 Pro沙漠色鈦金屬、iPhone 16 Plus湖水綠開箱！3大超實用功能教你這樣用

iPhone 16即將上市 就算有禁令俄國果粉也買得到

相關新聞

長野越光米在大潤發內湖店辦日本周優惠 全台同步販售

來自日本最富盛名的長野縣越光米，20日起至10月3日在台北市大潤發內湖店舉辦試吃及特惠活動；同時在台北、台中、台南、高雄...

PChome 24h購物今早現貨開賣iPhone 16系列！這一款5分鐘就賣光

作為全台電商唯一Apple全系列授權經銷商，PChome 24h購物今天（9月20日）上午8點現貨開賣iPhone 16...

中油研發洗髮精沐浴露新品上架 人氣女神峮峮來代言

台灣中油公司推出4款洗沐新產品，邀請人氣女神峮峮當代言人，中油董事長李順欽表示，因應中油近年致力的綠色轉型，洗可麗洗沐新...

Apple Watch Series 10玫瑰金色開箱 螢幕變大重量卻變輕 睡眠追蹤首推搭這兩款錶帶

Apple Watch Series 10今日正式開賣，有別於前幾代在外型上幾乎無變化，今年難得在外型上有較為明顯的更新...

遠傳iPhone 16首賣會　排隊幸運果粉喜獲iPad Air、Apple Watch 10

遠傳電信今天（9月20日）起於全台門市正式開賣iPhone 16、iPhone 16 Plus、iPhone 16 Pr...

2024南國漫讀節與國際接軌 南韓作家趙南柱首度來台

2024年南國漫讀節即將迎來國際級作家首度來台，以「解碼新南國」為本屆主題，聚焦在「新女力時代」、「性別新思潮」、「創作...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。